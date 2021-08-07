80 лет истории. Юбилей отмечает 86-я Волковысская Краснознаменная бригада связи

Новости Беларуси. От простейших телефонов до современной цифровой техники. 80-летний юбилей образования отметила 86-я Волковысская Краснознаменная бригада связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она является наследницей героических боевых традиций прославленного 109-го полка связи, который был сформирован в начале Великой Отечественной. В пятницу, 6 августа, по случаю знаковой даты на территории войсковой части прошли торжественные мероприятия. Руководство Генштаба поздравило личный состав и ветеранов.

Михаил Верхогляд, военнослужащий 86-й бригады связи:

Служба очень нравится. Стал более выносливым, более терпеливым, военная подготовка дает о себе знать что на территории части, что за, скажем, забором.

Наталья Яночкина, военнослужащая 86-й бригады связи:

Я недавно закончила Военную академию, и меня направили служить для дальнейшего прохождения сюда. Здесь мне все нравится, люди очень хорошие. Встретили хорошо, объяснили, показали, рассказали, как надо. Я думаю, в дальнейшем будет еще лучше, все будет хорошо.

Олег Мищенко, начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

80 лет истории, которая насыщена яркими событиями, начиная с создания бригады на 43-й день войны. В суровом 1941 году на базе отдельного батальона связи сформировался отдельный полк, который прошел все горнила войны, освобождал Республику Беларусь. На его боевом знамени гордо реют два ордена и почетное наименование волковысское. Сегодня бригада вооружена современным вооружением, военной техникой, которая не уступает аналогам в мире. Сегодня на вооружении самые современные образцы. Причем я хочу с гордостью отметить, что все образцы производят предприятия оборонно-промышленного комплекса нашего государства.