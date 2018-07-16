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Марадона в Бресте. Приехал на стадион на броневике и за руку приветствовал всех участников матча

16 июля 2018 19:59
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Новости Беларуси. 16 июля в Бресте встречали легенду мирового футбола Диего Марадону. А красивый футбол подавали на стадионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марадона может остаться жить в Бресте. Комментарий с пресс-конференции

Марадона в Бресте. Приехал на стадион на броневике и за руку приветствовал всех участников матча-1

Там аргентинца ждал особенно теплый прием. Марадона за руку поприветствовал всех участников матча, игроков и тренеров обеих команд, арбитров и даже детей. Овации брестских болельщиков в адрес звездного футболиста не стихали даже с началом поединка.

Сравнимой по масштабам фигуры в нашем спорте не было еще никогда. Не исключено, что приезд Марадоны станет началом футбольной лихорадки во всей Беларуси. По крайне мере один город она уже охватила.

Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?

# Футбол Беларуси # общество # Диего Марадона # Фотофакт

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