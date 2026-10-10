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Новости по тегу #Криштиану Роналду

Роналду временно отстранен от матчей за сборную Португалии
10 октября 2026 12:36

Роналду временно отстранен от матчей за сборную Португалии

Роналду может получить дисквалификацию за отъезд из сборной Португалии
01 октября 2026 07:15

Роналду может получить дисквалификацию за отъезд из сборной Португалии

Криштиану Роналду покинул сборную Португалии
30 сентября 2026 19:46

Криштиану Роналду покинул сборную Португалии

Роналду после свадьбы с Джорджиной Родригес отличился в матче против «Эр-Рияда»
21 августа 2026 19:06

Роналду после свадьбы с Джорджиной Родригес отличился в матче против «Эр-Рияда»

Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2026 года
26 мая 2026 12:23

Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2026 года

Роналду становится самым высокооплачиваемым спортсменом 3-й год подряд
19 января 2026 14:02

Роналду становится самым высокооплачиваемым спортсменом 3-й год подряд

Криштиану Роналду – первый долларовый миллиардер в истории футбола
08 октября 2025 10:06

Криштиану Роналду – первый долларовый миллиардер в истории футбола

Португалия разгромила поляков в матче Лиги наций УЕФА
16 ноября 2024 10:55

Португалия разгромила поляков в матче Лиги наций УЕФА

Гол Роналду принес победу сборной Португалии в матче Лиги наций УЕФА
09 сентября 2024 07:38

Гол Роналду принес победу сборной Португалии в матче Лиги наций УЕФА

Евро-2024 уже вошло в историю! О рекордах и курьёзах – в нашем обзоре
24 июня 2024 19:00

Евро-2024 уже вошло в историю! О рекордах и курьёзах – в нашем обзоре

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на 6 чемпионатах Европы
19 июня 2024 12:08

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на 6 чемпионатах Европы

Грузия против Турции – где смотреть прямую трансляцию матча Евро-2024?
18 июня 2024 14:39

Грузия против Турции – где смотреть прямую трансляцию матча Евро-2024?