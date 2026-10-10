Новости по тегу #Криштиану Роналду

Криштиану Роналду временно отстранили от матчей за сборную Португалии.
Футболист заявил, что позже он сообщит о причинах своего решения.
Криштиану Роналду неожиданно покинул расположение национальной команды Португалии. Об этом сам форвард сообщил в соцсетях. Футболист не стал раскрывать детали прямо сейчас, но пообещал в будущем рассказать португальским болельщикам.
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Совокупный доход португальского футболиста в 2025 году достиг $260 млн.
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Сборная Португалии обыграла Польшу со счетом 5:1 в Лиге наций УЕФА.
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