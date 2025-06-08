Савиных про выборы в Польше: для нас нет разницы – политика всё равно будет антирусской и антибелорусской

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

К власти пришел более консервативный политик, выступающий в большей степени за консервативные ценности. Но вот степень его влияния, с моей точки зрения, не надо преувеличивать. Дело все в том, что политическая система Польши, да и любой европейской страны, построена таким образом, что центры принятия решений вынесены уже с национальных государств в Брюссель или, давайте будем говорить откровенно, в Вашингтон. Поэтому я полагаю, что при более здравой политике он не сможет все равно управлять премьер-министром, который остается и представляет еврооптимистов, условно говоря, назовем их так.

Второй момент. Конечно, может быть, Польша станет больше ориентироваться не на Брюссель, а на Соединенные Штаты Америки. Но у меня в конечном итоге возникает очень простой вопрос. А нам какая разница? И тот, и другой политик будет проводить, в принципе, антирусскую и антибелорусскую политику. И это, к сожалению, пока та реальность, которая существует. Пока в Европе не произойдет перезагрузка политических элит, как говорится, что в лоб, что по лбу, если говорить народным языком, серьезно ничего не поменяется.