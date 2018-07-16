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«Мы старые, добрые друзья!»: Татьяна Навка опубликовала фото с Александром Лукашенко с ЧМ-2018

16 июля 2018 19:11
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Новости Беларуси. На финале Чемпионата мира по футболу в России олимпийская чемпионка Татьяна Навка вела трансляцию матча. Через несколько часов после окончания мундиаля спортсменка разместила в Instagram снимок с Президентом Беларуси.  

«Кто не знает, я 2 олимпиады выступала за Беларусь. И поэтому с Александром Григорьевичем мы старые, добрые друзья! Вот встретились вчера на футболе, обнял меня, как родную! Очень рада встрече!», – поделилась впечатлением фигуристка.  

«Мы старые, добрые друзья!»: Татьяна Навка опубликовала фото с Александром Лукашенко с ЧМ-2018-1

Фото: instagram.com/tatiana_navka  

В примечании спортсменка отметила, что знает, как правильно пишется название государства в Восточной Европе, столицей которого является Минск.  

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«PS: По-русски с 1991г. пишется – БелАрусь», – подчеркнула Татьяна.  

В начале года мы рассказывали об участии Навки в Олимпийских играх за Беларусь. Подписчики заметили, что спортсменка сильно изменилась с тех пор (читать далее).  

Фотографироваться с Президентом Беларуси уже стало доброй традицией.  

Практические ровно год назад селфи с Александром Лукашенко сделала депутат Конгресса русской прессы в Минске – подробнее здесь.  

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Татьяна Навка

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