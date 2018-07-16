«Мы старые, добрые друзья!»: Татьяна Навка опубликовала фото с Александром Лукашенко с ЧМ-2018

Новости Беларуси. На финале Чемпионата мира по футболу в России олимпийская чемпионка Татьяна Навка вела трансляцию матча. Через несколько часов после окончания мундиаля спортсменка разместила в Instagram снимок с Президентом Беларуси.
«Кто не знает, я 2 олимпиады выступала за Беларусь. И поэтому с Александром Григорьевичем мы старые, добрые друзья! Вот встретились вчера на футболе, обнял меня, как родную! Очень рада встрече!», – поделилась впечатлением фигуристка.
Фото: instagram.com/tatiana_navka
В примечании спортсменка отметила, что знает, как правильно пишется название государства в Восточной Европе, столицей которого является Минск.
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«PS: По-русски с 1991г. пишется – БелАрусь», – подчеркнула Татьяна.
В начале года мы рассказывали об участии Навки в Олимпийских играх за Беларусь. Подписчики заметили, что спортсменка сильно изменилась с тех пор (читать далее).
Фотографироваться с Президентом Беларуси уже стало доброй традицией.
Практические ровно год назад селфи с Александром Лукашенко сделала депутат Конгресса русской прессы в Минске – подробнее здесь.