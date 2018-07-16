«Мы старые, добрые друзья!»: Татьяна Навка опубликовала фото с Александром Лукашенко с ЧМ-2018

Новости Беларуси. На финале Чемпионата мира по футболу в России олимпийская чемпионка Татьяна Навка вела трансляцию матча. Через несколько часов после окончания мундиаля спортсменка разместила в Instagram снимок с Президентом Беларуси.

«Кто не знает, я 2 олимпиады выступала за Беларусь. И поэтому с Александром Григорьевичем мы старые, добрые друзья! Вот встретились вчера на футболе, обнял меня, как родную! Очень рада встрече!», – поделилась впечатлением фигуристка.