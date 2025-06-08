Рекордное количество олимпиоников! Смотрите, как эффектно прошли «Вытокі» в Поставах

В Поставах три дня проходил культурно-спортивный фестиваль «Вытокі». Участники и гости знакомились с богатой историей Витебщины, которая буквально притягивает туристов. На этот раз в регион приехало рекордное количество олимпиоников из Беларуси и России, ведь в Поставах прошло совместное заседание комиссий спортсменов НОК Беларуси и Олимпийского комитета России.

Открытие праздника получилось ярким и красочным, а подарком городу стал новый скейт-парк. Конечно, все ждали спортивного квеста, где каждый мог проявить себя. 26 площадок, 32 вида спорта.