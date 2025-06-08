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Рекордное количество олимпиоников! Смотрите, как эффектно прошли «Вытокі» в Поставах

08 июня 2025 18:31
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В Поставах три дня проходил культурно-спортивный фестиваль «Вытокі». Участники и гости знакомились с богатой историей Витебщины, которая буквально притягивает туристов. На этот раз в регион приехало рекордное количество олимпиоников из Беларуси и России, ведь в Поставах прошло совместное заседание комиссий спортсменов НОК Беларуси и Олимпийского комитета России.

Открытие праздника получилось ярким и красочным, а подарком городу стал новый скейт-парк. Конечно, все ждали спортивного квеста, где каждый мог проявить себя. 26 площадок, 32 вида спорта. 

Рекордное количество олимпиоников! Смотрите, как эффектно прошли «Вытокі» в Поставах -2

Дадут и ролики, и самокат, скейтборд. Все эти направления можно здесь практиковать. 

Рекордное количество олимпиоников! Смотрите, как эффектно прошли «Вытокі» в Поставах -4

Открытие скейт-парка – это только начало. 

Рекордное количество олимпиоников! Смотрите, как эффектно прошли «Вытокі» в Поставах -6

То, что сделано, это очень хорошо. 

Завершился праздник вечерней дискотекой.

Смотрите в видео. 

# Праздник в городе # Фестиваль

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