Брестское «Динамо» проиграло «Шахтёру» на глазах у Марадоны

Новости Беларуси. Программу 16-го тура «Беларусбанк–высшей лиги» закрывал матч в Бресте, где местное «Динамо» принимало солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Под присмотром своего команданте Диего Марадоны «бело-синие» начали активно. Но свое преимущество хозяева смогли реализовать только к 25-ой минуте. Отличился Павел Савицкий.

Но через шесть минут равновесие в игре восстановил Кузьменок. На перерыв команды шли при равном положении дел. Во втором тайме «горняки» вышли вперед. Шла 65-ая минута, когда Бакай сделал счет 2:1. После чего «динамовцы» принялись штурмовать ворота гостей.