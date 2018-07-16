Прямой эфир

Брестское «Динамо» проиграло «Шахтёру» на глазах у Марадоны

16 июля 2018 20:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Программу 16-го тура «Беларусбанк–высшей лиги» закрывал матч в Бресте, где местное «Динамо» принимало солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Брестское «Динамо» проиграло «Шахтёру» на глазах у Марадоны-1

Под присмотром своего команданте Диего Марадоны «бело-синие» начали активно. Но свое преимущество хозяева смогли реализовать только к 25-ой минуте. Отличился Павел Савицкий.

Брестское «Динамо» проиграло «Шахтёру» на глазах у Марадоны-4

Но через шесть минут равновесие в игре восстановил Кузьменок. На перерыв команды шли при равном положении дел. Во втором тайме «горняки» вышли вперед. Шла 65-ая минута, когда Бакай сделал счет 2:1. После чего «динамовцы» принялись штурмовать ворота гостей.

Брестское «Динамо» проиграло «Шахтёру» на глазах у Марадоны-7

Но парни Сергея Ташуева поймали оппонентов на контратаке. Точку в матче поставил Лаптев. «Шахтер» набирает три балла и подключается к борьбе за медали.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Обновлённый рейтинг WTА: кто из белорусских теннисисток лучший?
16 июля 2018 19:23

Обновлённый рейтинг WTА: кто из белорусских теннисисток лучший?

Более 30 тысяч болельщиков пересекли границу Беларуси за время ЧМ по футболу
16 июля 2018 17:45

Более 30 тысяч болельщиков пересекли границу Беларуси за время ЧМ по футболу

Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?
16 июля 2018 17:22

Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?