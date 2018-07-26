Что было: 5 фактов признания Беларуси IT-раем/ В Беларуси будет «Деревня будущего»

IT-бум между Польшей и Россией

Цифровые технологии в Беларуси развиваются бурно. Это ощущаем мы сами, повседневно встречаясь с новинками прогресса. Мы все реже рассчитываемся «наличкой». Все больше заказываем услуги дистанционно, через интернет. Телеканалы вещают в стандарте HD. Придумываем компьютерные игры, захватывающие всю планету, и мобильные приложения. Да много чего меняется! И эти наши перемены видит мир. Вот только 5 фактов признания Беларуси прогрессирующей IT-страной.

1. Из последнего. Американская компания Appodeal к открытию своего офиса в Минске создала видеоролик, в котором оценила Минск как идеальное место для жизни и работы айтишников. Видео размещено на YouTube. Ролик, по правде говоря, так себе, простоват, но это ли главное?!

2. Forbes опубликовал восторженную статью «В Беларуси все сильнее слышен ритм предпринимательского сердца». Там упоминаются ПВТ с 900 млн. евро дохода в год, парк «Великий камень», в котором через год-два будут работать около 100 крупных брендовых компаний. «У Беларуси есть хорошая система образования, отличная IT-база, мечтатели, готовые рискнуть всем и проиграть», – написал автор издания Том Пост.

3. В рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства, опубликованном на днях (Новости 24.07.18), Беларусь поднялась на 11 строчек и заняла 38 позицию из 193 стран. По оценке ооновских экспертов, связан такой «скачок» с развитием IT-технологий в различных секторах экономики.

4. Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте – прогноз «стабильный». Отмечено более сильное, чем ожидалось, восстановление экономической активности в стране, в том числе за счет развития IT-индустрии и притока инвестиций.

5. Звезда мирового подиума Наталья Водянова, как всем известно, знает цену деньгам. Она навестила минский офис компании-резидента ПВТ «Айдиономикс Диджитал» – разработчика продукта Flo. Супермодель в прошлом году инвестировала в проект и вошла в состав совета директоров. Общаясь с айтишниками, красавица высказалась в том духе, что развитие IT-бизнеса в Беларуси позволит привлечь инвесторов со всего мира.

Программа есть, нашлись бы деньги

Почти месяц синоптики обижают нас непогодой. Но вот уже два дня в Минске сухо, а к синему в белых облаках небу добавились и другие приятные новости. Вчера вышел указ по 30-дневному «безвизу». А сегодня опубликована программа мероприятий Года малой родины. Рассчитана она на 2018–2020 годы. Чем эти два документа могут быть связаны? Как мы писали вчера, 30 дней пребывания в Беларуси для иностранца – это здорово, но его этот месяц чем-то надо ухитриться занять. Здесь как раз пригодится госпрограмма. Если она будет реализована, иностранцу не придется умирать от скуки в дорогих белорусских гостиницах. Задумано много полезного, в том числе для имиджа страны и ее туристической привлекательности. Планируется реставрация историко-культурных ценностей, зданий, заброшенных усадеб, где жили великие люди. Думают заложить новые парки и дать им имена известных в мире белорусов. Собираются выбрать населенный пункт и создать там «Деревню будущего». Есть идея по городам и весям установить скульптурные композиции на темы белорусского народного эпоса...

Можно продолжать перечень хороших планов. Авторы широко размахнулись. Но важно повториться: если программа будет реализована. Откуда сомнения? Понятно – из-за денег. Ведь на все это требуются огромные средства, а лишних рублей в стране нет: как бы с долгами рассчитаться. А если учесть, что в программу заложены задачи по вовлечению в оборот пустующих земель, строительству мелиоративных систем, содержанию в порядке лесов, полей и рек и прочее, то оптимизм куда-то пропадает. Успокаивать себя и будущих туристов – безвизников в течение предстоящих трех лет можно будет тем, что какая-то доля из того, что задумано, все же будет выполнена.

Если Вы любознательны, предлагаем:

1. Назван, наконец, самый красивый гол ЧМ-2018. Смотрим!

2. Крутая барышня. Белоруска в одиночку стартует вокруг света на байке.

В.Д.