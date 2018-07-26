Идеальный город для IT: американская компания презентовала 1,5-минутный ролик о Минске
Новости Беларуси. 25 июля американская компания Appodeal разместила на своём YouTube-канале видео, на котором запечатлена белорусская столица. Компания назвала Минск – идеальным городом для разработчиков.
За день ролик набрал более 17 тысяч просмотров. В полутораминутном видео мелькают фоны Минска, например, здание Белгоспроекта с надписью «Минск – город-герой», минский вокзал, Национальный аэропорт «Минск», Монумент Победы, парк Горького, Комаровский рынок. Что-то о городе говорят работники компании.
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Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Appodeal
«В принципе, город классный, молодой»,
«Это первое место, где собирается вся наша разработка вместе»,
«Самая главная ценность, которая есть у нашей компании, это наши люди».
Вероятно, ролик задумывался как реклама Appodeal, чтобы привлечь сотрудников для компании, офисы которой находятся в Сан-Франциско, Барселоне, Москве и Минске. В комментариях под видео появились благодарности от согласных с авторами людьми.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Appodeal
«Очень круто! Ребята большие молодцы!»,
«Круто получилось! Как блогер из Минска, хочу сказать вам спасибо за качественный контент про нашу айти-атмосферу»,
«Красавчики! Ролик очень понравился! Цепляет! Вы молодцы!».
Можно заметить, что не только американская компания заинтересована в сотрудничестве с белорусами. В 2018 году в стране произошёл IT-прорыв. С начала года в ПВТ зарегистрировались более сотни новых резидентов.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Appodeal
Не последнюю роль в этом сыграл декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». Указ был подписан ещё 21 декабря прошлого года, а 28 марта документ вступил в силу. Помимо прочего, теперь в стране развиваются искусственный интеллект, космические технологии, дополненная реальность и беспилотные автомобили.
О стремительности развития IT-индустрии в Беларуси говорят не только цифры. Страну заметил журнал Forbes, а также один из жителей Японии адресовал правительству свой страны вопрос, в котором ставил в пример белорусское законодательство, направленное на развитие виртуальной валюты и технологии блокчейн.