Идеальный город для IT: американская компания презентовала 1,5-минутный ролик о Минске

Новости Беларуси. 25 июля американская компания Appodeal разместила на своём YouTube-канале видео, на котором запечатлена белорусская столица. Компания назвала Минск – идеальным городом для разработчиков. За день ролик набрал более 17 тысяч просмотров. В полутораминутном видео мелькают фоны Минска, например, здание Белгоспроекта с надписью «Минск – город-герой», минский вокзал, Национальный аэропорт «Минск», Монумент Победы, парк Горького, Комаровский рынок. Что-то о городе говорят работники компании. Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Appodeal

«В принципе, город классный, молодой», «Это первое место, где собирается вся наша разработка вместе», «Самая главная ценность, которая есть у нашей компании, это наши люди». Вероятно, ролик задумывался как реклама Appodeal, чтобы привлечь сотрудников для компании, офисы которой находятся в Сан-Франциско, Барселоне, Москве и Минске. В комментариях под видео появились благодарности от согласных с авторами людьми.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Appodeal

«Очень круто! Ребята большие молодцы!﻿», «Круто получилось! Как блогер из Минска, хочу сказать вам спасибо за качественный контент про нашу айти-атмосферу», «Красавчики! Ролик очень понравился! Цепляет! Вы молодцы!﻿». Можно заметить, что не только американская компания заинтересована в сотрудничестве с белорусами. В 2018 году в стране произошёл IT-прорыв. С начала года в ПВТ зарегистрировались более сотни новых резидентов.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Appodeal