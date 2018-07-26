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Идеальный город для IT: американская компания презентовала 1,5-минутный ролик о Минске

26 июля 2018 11:47
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Новости Беларуси. 25 июля американская компания Appodeal разместила на своём YouTube-канале видео, на котором запечатлена белорусская столица. Компания назвала Минск – идеальным городом для разработчиков.  

За день ролик набрал более 17 тысяч просмотров. В полутораминутном видео мелькают фоны Минска, например, здание Белгоспроекта с надписью «Минск – город-герой», минский вокзал, Национальный аэропорт «Минск», Монумент Победы, парк Горького, Комаровский рынок. Что-то о городе говорят работники компании.  

Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска  

Идеальный город для IT: американская компания презентовала 1,5-минутный ролик о Минске-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Appodeal  

«В принципе, город классный, молодой»,  

«Это первое место, где собирается вся наша разработка вместе»,  

«Самая главная ценность, которая есть у нашей компании, это наши люди».  

Вероятно, ролик задумывался как реклама Appodeal, чтобы привлечь сотрудников для компании, офисы которой находятся в Сан-Франциско, Барселоне, Москве и Минске. В комментариях под видео появились благодарности от согласных с авторами людьми.  

Идеальный город для IT: американская компания презентовала 1,5-минутный ролик о Минске-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Appodeal  

«Очень круто! Ребята большие молодцы!﻿»,  

«Круто получилось! Как блогер из Минска, хочу сказать вам спасибо за качественный контент про нашу айти-атмосферу»,  

«Красавчики! Ролик очень понравился! Цепляет! Вы молодцы!﻿».  

Можно заметить, что не только американская компания заинтересована в сотрудничестве с белорусами. В 2018 году в стране произошёл IT-прорыв. С начала года в ПВТ зарегистрировались более сотни новых резидентов.  

Идеальный город для IT: американская компания презентовала 1,5-минутный ролик о Минске-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Appodeal  

Не последнюю роль в этом сыграл декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». Указ был подписан ещё 21 декабря прошлого года, а 28 марта документ вступил в силу. Помимо прочего, теперь в стране развиваются искусственный интеллект, космические технологии, дополненная реальность и беспилотные автомобили.  

О стремительности развития IT-индустрии в Беларуси говорят не только цифры. Страну заметил журнал Forbes, а также один из жителей Японии адресовал правительству свой страны вопрос, в котором ставил в пример белорусское законодательство, направленное на развитие виртуальной валюты и технологии блокчейн.  

# It-технологии # калейдоскоп # Видеофакт

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