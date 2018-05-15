Резиденты ПВТ демонстрируют новейшие разработки на выставке «ТИБО-2018»

Новости Беларуси. Форум собрал под одной крышей экспоненты из 15 стран. Среди них Китай, Россия, Казахстан, Египет, Великобритания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Форум собрал под одной крышей экспоненты из 15 стран. Среди них Китай, Россия, Казахстан, Египет, Великобритания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь на выставке представляют и госпредприятия, и крупнейшие частные компании. Отдельный стенд посвящен инновациям в области IT. Резиденты ПВТ демонстрируют новейшие разработки. А также возможность их применения.
Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси:
В рамках развития IT страны делается много. Действует госпрограмма развития электронных технологий информационного общества на пятилетку. Ежегодно мы инвестируем порядка 600 миллионов рублей в создание условий для развития телекоммуникаций, обновления технологий.
Выставка продлится 4 дня. Гостей ждёт деловая программа, конкурсы стартапов. И, конечно, интернет-премия. Для участия в ней подано порядка 300 заявок.