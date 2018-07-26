Дети купаются в лужах: очередной жертвой белорусских ливней стал Жлобин. Потоп в 7 фотографиях

Новости Беларуси. 25 июля во второй половине суток ливни накрыли Жлобин. Фотографии природного явления появились в социальных сетях. «Плывём»,

Фото: instagram.com/zhlobin_photo

«Зато детям радость»,

Фото: instagram.com/zhlobin_photo

«Если кто-то из Жлобина не был на море, я думаю, не стоит расстраиваться. Море приехало само!»,

Фото: vk.com/gomel.district