Дети купаются в лужах: очередной жертвой белорусских ливней стал Жлобин. Потоп в 7 фотографиях

Новости Беларуси. 25 июля во второй половине суток ливни накрыли Жлобин. Фотографии природного явления появились в социальных сетях.
«Плывём»,
Новости Беларуси. 25 июля во второй половине суток ливни накрыли Жлобин. Фотографии природного явления появились в социальных сетях.
«Плывём»,
Фото: instagram.com/zhlobin_photo
«Зато детям радость»,
Фото: instagram.com/zhlobin_photo
«Если кто-то из Жлобина не был на море, я думаю, не стоит расстраиваться. Море приехало само!»,
Фото: vk.com/gomel.district
На неделе в Могилёве за день выпала почти месячная норма осадков.
В результате ливня приостановилось движение 4 троллейбусных и 5 автобусных маршрутов – здесь подробнее.