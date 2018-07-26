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Дети купаются в лужах: очередной жертвой белорусских ливней стал Жлобин. Потоп в 7 фотографиях

26 июля 2018 09:02
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Новости Беларуси. 25 июля во второй половине суток ливни накрыли Жлобин. Фотографии природного явления появились в социальных сетях.  

«Плывём»,  

Дети купаются в лужах: очередной жертвой белорусских ливней стал Жлобин. Потоп в 7 фотографиях-1

Фото: instagram.com/zhlobin_photo  

«Зато детям радость»,  

Дети купаются в лужах: очередной жертвой белорусских ливней стал Жлобин. Потоп в 7 фотографиях-4

Фото: instagram.com/zhlobin_photo  

«Если кто-то из Жлобина не был на море, я думаю, не стоит расстраиваться. Море приехало само!»,  

Дети купаются в лужах: очередной жертвой белорусских ливней стал Жлобин. Потоп в 7 фотографиях-7

Фото: vk.com/gomel.district  

На неделе в Могилёве за день выпала почти месячная норма осадков. 

В результате ливня приостановилось движение 4 троллейбусных и 5 автобусных маршрутов – здесь подробнее.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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