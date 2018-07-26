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Автором самого красивого гола ЧМ-2018 признан француз

26 июля 2018 09:32
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Новости мира. На странице ФИФА с помощью онлайн-голосования выбрали самый запоминающийся гол прошедшего мундиаля.  

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, в опросе победил защитник немецкого клуба «Штутгарт» и игрок национальной французской сборной Бенжамен Павар.  

Автором самого красивого гола ЧМ-2018 признан француз-1

Фото: instagram.com/benpavard21  

22-летний футболист забил в ворота сборной Аргентины и этим сравнял счет в 1/8 финала. В результате матча Франция вышла в четвертьфинал со счетом 4:3.  

«Мяч летел по газону. Я ударил не думая и, когда увидел, что он оказался в воротах… Я был невероятно счастлив», – поделился эмоциями с корреспондентом ФИФА Павар.  

Автором самого красивого гола ЧМ-2018 признан француз-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале FIFA TV  

За титул автора лучшего гола мундиаля боролись 18 футболистов. В тройку вошли мячи колумбийского игрока Хуана Кинтеро в ворота сборной Японии и хорвата Луки Модрича аргентинцам.  

Автором самого красивого гола ЧМ-2018 признан француз-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале FIFA TV  

Бенжамен Павар стал первым европейским игроком, которого наградили за лучший гол.  

Несколько недель назад завершился ЧМ-2018.  

Реакцию президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов можно увидеть здесь.  

# Чемпионат мира по футболу # Бенжамен Павар # Лука Модрич # Видеофакт

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