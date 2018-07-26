Автором самого красивого гола ЧМ-2018 признан француз

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, в опросе победил защитник немецкого клуба «Штутгарт» и игрок национальной французской сборной Бенжамен Павар.

Новости мира. На странице ФИФА с помощью онлайн-голосования выбрали самый запоминающийся гол прошедшего мундиаля.

22-летний футболист забил в ворота сборной Аргентины и этим сравнял счет в 1/8 финала. В результате матча Франция вышла в четвертьфинал со счетом 4:3.

«Мяч летел по газону. Я ударил не думая и, когда увидел, что он оказался в воротах… Я был невероятно счастлив», – поделился эмоциями с корреспондентом ФИФА Павар.