Автором самого красивого гола ЧМ-2018 признан француз
Новости мира. На странице ФИФА с помощью онлайн-голосования выбрали самый запоминающийся гол прошедшего мундиаля.
Как сообщается на официальном сайте ФИФА, в опросе победил защитник немецкого клуба «Штутгарт» и игрок национальной французской сборной Бенжамен Павар.
Фото: instagram.com/benpavard21
22-летний футболист забил в ворота сборной Аргентины и этим сравнял счет в 1/8 финала. В результате матча Франция вышла в четвертьфинал со счетом 4:3.
«Мяч летел по газону. Я ударил не думая и, когда увидел, что он оказался в воротах… Я был невероятно счастлив», – поделился эмоциями с корреспондентом ФИФА Павар.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале FIFA TV
За титул автора лучшего гола мундиаля боролись 18 футболистов. В тройку вошли мячи колумбийского игрока Хуана Кинтеро в ворота сборной Японии и хорвата Луки Модрича аргентинцам.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале FIFA TV
Бенжамен Павар стал первым европейским игроком, которого наградили за лучший гол.
Несколько недель назад завершился ЧМ-2018.
Реакцию президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов можно увидеть здесь.