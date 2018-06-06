Прямой эфир

«Наша аудитория – люди с 1 и 2 степенью тугоухости». Мобильное приложение для слабослышащих разработали в Минске

06 июня 2018 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вместо слухового аппарата. Талантливые минчане разработали бесплатное мобильное приложение для людей с тугоухостью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Наша аудитория – люди с 1 и 2 степенью тугоухости». Мобильное приложение для слабослышащих разработали в Минске-1

Приложение Petralex предлагает пользователям тест слуха. Затем он определяет комфортную слышимость для каждого индивидуально. После звук, который поступает через микрофон, обрабатывается, и сигнал поступает в наушники. Так человек может с легкостью общаться с собеседником с минимальной задержкой звука.

«Наша аудитория – люди с 1 и 2 степенью тугоухости». Мобильное приложение для слабослышащих разработали в Минске-4

Максим Вашкевич, доцент кафедры электронных вычислительных средств БГУИР:
Наша аудитория – это люди с 1 и 2 степенью тугоухости. Редко человек с 3 степенью может его использовать.

# It-технологии # общество # Максим Вашкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы мало времени уделяем себе». В Минске провели профилактику неинфекционных заболеваний
06 июня 2018 17:36

«Мы мало времени уделяем себе». В Минске провели профилактику неинфекционных заболеваний

«Надеемся, что нам дадут положительный ответ». День открытых дверей провели коммунальники Ленинского района
06 июня 2018 17:34

«Надеемся, что нам дадут положительный ответ». День открытых дверей провели коммунальники Ленинского района

«Осталось выполнить отделочные работы». Детский сад на 230 мест откроется в микрорайоне «Лебяжий»
06 июня 2018 17:32

«Осталось выполнить отделочные работы». Детский сад на 230 мест откроется в микрорайоне «Лебяжий»