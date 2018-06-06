«Наша аудитория – люди с 1 и 2 степенью тугоухости». Мобильное приложение для слабослышащих разработали в Минске

Новости Беларуси. Вместо слухового аппарата. Талантливые минчане разработали бесплатное мобильное приложение для людей с тугоухостью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Вместо слухового аппарата. Талантливые минчане разработали бесплатное мобильное приложение для людей с тугоухостью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Приложение Petralex предлагает пользователям тест слуха. Затем он определяет комфортную слышимость для каждого индивидуально. После звук, который поступает через микрофон, обрабатывается, и сигнал поступает в наушники. Так человек может с легкостью общаться с собеседником с минимальной задержкой звука.
Максим Вашкевич, доцент кафедры электронных вычислительных средств БГУИР:
Наша аудитория – это люди с 1 и 2 степенью тугоухости. Редко человек с 3 степенью может его использовать.