«Наша аудитория – люди с 1 и 2 степенью тугоухости». Мобильное приложение для слабослышащих разработали в Минске

Приложение Petralex предлагает пользователям тест слуха. Затем он определяет комфортную слышимость для каждого индивидуально. После звук, который поступает через микрофон, обрабатывается, и сигнал поступает в наушники. Так человек может с легкостью общаться с собеседником с минимальной задержкой звука.