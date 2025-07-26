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Жатва – дело общее! В Гродненской области к уборочной подключились около 400 человек

26 июля 2025 08:10
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Как показывают последние дни – жатва – дело общее. К ней только в Гродненской области подключились около 400 человек, с городской пропиской, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жатва – дело общее! В Гродненской области к уборочной подключились около 400 человек-2

На хлебных нивах наравне с работниками сельского хозяйства трудятся представители МЧС, ЖКХ и различных предприятий. Они задействованы как комбайнеры, помощники, водители, а также операторы зерносушильных комплексов. В хозяйстве «Агромилк» в Дятловском районе, к примеру, к жатве присоединились 10 человек.

Жатва – дело общее! В Гродненской области к уборочной подключились около 400 человек-4

Сергей Лях, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Агромилк»:
Работаю я в Дятловском РОЧС, работаю уже 10 лет, должность у меня старший инструктор-спасатель. В уборочной мне предложили помочь, не отказал, попробовал, понравилось, как-то уже затянулся, как третий год.

Жатва – дело общее! В Гродненской области к уборочной подключились около 400 человек-6

Александр Гринкевич, руководитель сельхозпредприятия «Агромилк»:
Все прекрасно понимают, насколько важна сегодня уборочная кампания, и, конечно, никто не отказывает. Соответственно, мы со своей стороны стараемся заплатить достойную заработную плату, чтобы заинтересовать людей и создать условия для работы.

К уборочной кампании в Гродненской области из различных организаций и предприятий привлекли также более 160 единиц техники.

# Уборочная кампания

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