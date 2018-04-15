Когда в управляющей компании «Великого камня» появится немецкая корпорация и как парк повлияет на экологию? Интервью с Николаем Снопковым

Новости Беларуси. Эксклюзив – слово волшебное для любого журналиста. Каждый из нас дорого отдаст, чтобы первым сообщить новость, раньше других взять интервью у спикера, отвечающего за развитие того или иного направления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе хороший повод обратиться к vip-персоне дал китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» – пару дней назад там зарегистрировано два новых резидента. О жемчужине экономического пояса Шелкового пути в эксклюзивном интервью заместителя главы Администрации Президента Николая Снопкова. Николай Геннадьевич, с момента установления дипломатических отношений Беларуси и Китая – с 1992 года – прошло чуть больше 25 лет. Для истории это срок совсем небольшой, но за это время двум странам удалось выйти на особый уровень – доверительного, всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Мы вместе строим индустриальный парк «Великий камень», на территории которого мы сейчас находимся. Скажите, можно ли в нескольких словах обозначить нынешний этап развития парка?

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Прежде всего то, что касается «чуть более 25 лет». Человеческая жизнь сама по себе короткая. Важно то, что мы оставим здесь после себя. Мне кажется, парк – это один, подчеркну, один из элементов всестороннего стратегического сотрудничества с Китаем, который мы оставим будущим поколениям. Сегодняшнее его развитие, наверное, можно назвать «почти началом бурного развития». 354 гектара, первая зона освоения – это чуть меньше 20 % от того, что реально будет использовано резидентами. Президент дал четкий импульс, четкое поручение вместе с товарищем Си о том, что здесь должны быть предприятия, которые будут формировать экономику будущего.

Больше трех десятков резидентов, но строиться пока начали далеко не все. Скажите, не беспокоит вас эта ситуация: на бумаге резидент есть, а на самом деле строительство еще не началось? Николай Снопков:

Беспокоит. Поэтому на совете акционеров, который состоялся в марте, мы для себя определили четкий алгоритм действий. То есть у них есть определенный временной регламент, когда они просто должны начать строиться, и тогда, когда они должны уже запустить производство на полную мощность. Если это выполняться будет, они резидентами останутся. Если нет, значит, они просто не будут занимать землю. Потому что на данный момент спрос высокий. По нашей информации – мы сделали такой соцопрос, срез – все собираются строить. И я думаю, что уже в этом году (по крайней мере, мы ставим задачу) 10 резидентов должны построиться, а 25 – начать строительство.

Экологические организации и некоторые активисты говорят о том, что практически в непосредственной близости к Минску будет построено достаточно много промышленных предприятий, которые могут повлиять на состояние окружающей среды. Скажите, действительно ли так страшен волк, как его малюют? Николай Снопков:

Прекрасный вопрос. Дело в том, что согласно идеологии, которую вложил Президент нашей страны в этот парк, это не только комфортное место для организации производства. Мы это стараемся реализовать как комфортное современное экологически чистое место жизни.

Поэтому в конце прошлого года парк с учетом той инфраструктуры, которая у него есть, и тех подходов, которые реализуются в рамках проектирования и строительства, получил европейский сертификат менеджмента экологического качества. Он будет каждые полгода перепроверяться и подтверждаться. На данный момент это по большому счету единственное место на постсоветском пространстве, где есть такой сертификат. Поэтому экология – базовый вопрос. Нам не нужно производство, которое будет загрязнять природу нашей красивой Беларуси. Еще в конце 2017 года было анонсировано, что в состав управляющей компании должна войти немецкая корпорация «Дуйсбургер». Фактически получается, что управляющая компания уже будет китайско-белорусско-немецкой. Скажите, когда ожидается подписание документа, и означает ли это подписание новый этап в развитии парка?

Николай Снопков:

Документы ожидают подписания, и будет проведена транзакция по покупке акций, я думаю, в середине мая. Совет директоров состоялся, эта сделка была одобрена еще раз. Является ли она для Беларуси и парка важной? Я считаю, что она является эпохальной. Напомню еще раз о том, что сказал товарищ Си Цзиньпин о том, что это – жемчужина Пояса и пути. Нам нужно, как бы ни было сложно в условиях конкуренции, реализовать этот тезис. Здесь ситуация и логика простая. Точка первая – это Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный регион Китая, который позиционируется как логистический хаб на Шелковом пути. Конечная точка – Дуйспорт. Две трети контейнерных поездов из Китая останавливаются в Дуйспорте. Между ними парк. Логично, что и китайцы, и немцы участвуют в проекте. Это говорит о том, что они будут просто заинтересованы грузы перенаправлять через парк. Когда только начиналось строительство парка «Великий камень», в бытность вашу министром экономики, в кулуарах вами была произнесена фраза о том, что если мы построим этот парк, реализуем этот проект, это будет главным итогом вашей трудовой деятельности. Вы до сих пор так считаете?