Оранжевый уровень опасности: 28 и 29 июля в Беларуси будет до +32°С

Новости Беларуси. Синоптики Беларуси продолжают объявлять оранжевый уровень опасности. На выходных 28 и 29 июля основой неблагоприятного погодного явления стала жара.

Как сообщает Белгидромет, днём в субботу и воскресенье практически по всей территории Гомельской, Могилёвской и Витебской областей воздух нагреется до +30… +32°С. 29 июля аналогичная температура будет в Гродненской и Брестской областях.

По восточной половине Минской области в субботу и во многих районах в воскресение столбик термометра также будет показывать +30… +32°С.

27 июля в республике будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, а днём на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами будут грозы. На некоторых территориях утром ожидается слабый туман.

Ночью и утром воздух остынет до +15… +20°С, днём нагреется до +25… +31°С.

Накануне очередной жертвой белорусских ливней стал Жлобин.