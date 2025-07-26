Террористы атаковала здание суда в иранском городе Захедан – 5 человек погибли

Группа террористов атаковала здание суда в иранском городе Захедан. Пять человек погибли – в том числе женщина и новорожденный ребенок. Еще 13 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооруженные боевики ворвалась в здание и взорвали несколько гранат, а затем вступили в перестрелку с охранниками и сотрудниками судебных органов. Бой продолжался несколько часов. Террористы ликвидированы. Отметим, что на территории юго-восточного Ирана у границ с Пакистаном и Афганистаном регулярно происходят столкновения между силовиками и вооруженными группами, борющимися против дискриминации.