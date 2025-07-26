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Террористы атаковала здание суда в иранском городе Захедан – 5 человек погибли

26 июля 2025 10:34
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Группа террористов атаковала здание суда в иранском городе Захедан. Пять человек погибли – в том числе женщина и новорожденный ребенок. Еще 13 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террористы атаковала здание суда в иранском городе Захедан – 5 человек погибли-2

Вооруженные боевики ворвалась в здание и взорвали несколько гранат, а затем вступили в перестрелку с охранниками и сотрудниками судебных органов. Бой продолжался несколько часов. Террористы ликвидированы. Отметим, что на территории юго-восточного Ирана у границ с Пакистаном и Афганистаном регулярно происходят столкновения между силовиками и вооруженными группами, борющимися против дискриминации.

# Теракт

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