«Решение продвигает нас на много шагов вперёд». Как открывается Беларусь для мирового сообщества после продления безвиза до 30 дней

Новости Беларуси. До 30 дней продлили безвизовый режим для иностранцев в Беларуси. 24 июля соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. До 30 дней продлили безвизовый режим для иностранцев в Беларуси. 24 июля соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воспользоваться таким правом смогут граждане почти 80 государств. Для въезда им понадобится паспорт, медицинский страховой полис и деньги. На каждый день пребывания – не менее двух базовых величин (на сегодняшний момент это 49 рублей). По-прежнему границу Беларуси можно пересечь через Национальный аэропорт «Минск».
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Данное решение продвигает нас на много шагов вперед в главной задаче – открытии страны, прежде всего, для европейского континента и всего мира, как страны, принимающей II Европейские игры, но и интересное место туристское. Безусловно, ответ будет очень положительный со стороны мирового сообщества.