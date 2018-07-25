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«Решение продвигает нас на много шагов вперёд». Как открывается Беларусь для мирового сообщества после продления безвиза до 30 дней

25 июля 2018 11:54
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Новости Беларуси. До 30 дней продлили безвизовый режим для иностранцев в Беларуси. 24 июля соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Решение продвигает нас на много шагов вперёд». Как открывается Беларусь для мирового сообщества после продления безвиза до 30 дней-1

Воспользоваться таким правом смогут граждане почти 80 государств. Для въезда им понадобится паспорт, медицинский страховой полис и деньги. На каждый день пребывания – не менее двух базовых величин (на сегодняшний момент это 49 рублей). По-прежнему границу Беларуси можно пересечь через Национальный аэропорт «Минск».

«Решение продвигает нас на много шагов вперёд». Как открывается Беларусь для мирового сообщества после продления безвиза до 30 дней-4

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Данное решение продвигает нас на много шагов вперед в главной задаче – открытии страны, прежде всего, для европейского континента и всего мира, как страны, принимающей II Европейские игры, но и интересное место туристское. Безусловно, ответ будет очень положительный со стороны мирового сообщества.

# Туризм # общество # Георгий Катулин # Фотофакт

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