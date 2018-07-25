«Решение продвигает нас на много шагов вперёд». Как открывается Беларусь для мирового сообщества после продления безвиза до 30 дней

Новости Беларуси. До 30 дней продлили безвизовый режим для иностранцев в Беларуси. 24 июля соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспользоваться таким правом смогут граждане почти 80 государств. Для въезда им понадобится паспорт, медицинский страховой полис и деньги. На каждый день пребывания – не менее двух базовых величин (на сегодняшний момент это 49 рублей). По-прежнему границу Беларуси можно пересечь через Национальный аэропорт «Минск».