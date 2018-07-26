Белоруска отправится в кругосветное путешествие на мотоцикле: какой запланирован маршрут?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – мотопутешественница – Екатерина Дубаневич. Как вам пришла такая идея отправиться в кругосветное путешествие на мотоцикле одной? Екатерина Дубаневич, мотопутешественница:

Ну, хотелось бы сказать, что вчера утром я проснулась и решила: а не съездить ли мне в кругосветное путешествие? Но нет. Я шла к этому очень долго, 10 лет у меня водительский стаж, 8 лет на мотоцикле, из которых 6 лет я путешествую, увеличивая радиус путешествий все дальше. Сначала вокруг дома – кружочек, потом немножечко больше, потом уже доехала до Исландии, Фарерских, Аландских островов. И вот в прошлом году была на Сахалине, Курилах, тоже в одиночку.

Вы разрабатываете маршрут, исходя из своих личных планов? Екатерина Дубаневич:

Я руководствуюсь (недавно в мультике подслушала) цзинь. Вот когда что-нибудь смотришь, читаешь, и происходит цзинь: все, хочу туда. Вот, например, почему я поехала на Курильские острова?! Искала картинку из обоев на мониторе по запросу «край света». Красивое выражение: «край света»! Тут Google меня переспрашивает: Ирина, а может, вы ищете мыс Край Света на острове Шикотан? Я думаю: ну ничего себе! Оказывается, существует реальный мыс, который носит такое географическое название и находится на крайнем островке Курильской гряды, на Шикотане, там 100 км до Японии, в хорошую погоду все видно. Села и поехала.

Где были эти цзинь в данном случае, как пройдет ваш маршрут? Екатерина Дубаневич:

Сначала я еду до Владивостока через Россию и Среднюю Азию, там упаковываю свой мотоцикл в контейнер и отправляю в Австралию. Путь будет долгий, почти, по-моему, 2 месяца (30-45 дней они говорят). А я решила, что хорошее направление есть рядышком – Япония, поэтому у меня сейчас паспорт на японской визе, как раз я уже познакомилась с японской мотопутешественницей. Она приезжала ко мне в гости в Минск, гуляли и показывали ей прекрасный город. И теперь она меня ждет в гости у себя в Японии.

Сколько по времени продлится путешествие? Екатерина Дубаневич:

По расчетам, 500 дней, должна уложиться. Если никаких форс-мажоров не будет, это вполне реально. Расскажите подробнее про свой маршрут. Екатерина Дубаневич:

Встречаю мотоцикл и катаюсь по Австралии, по кругу, я думаю. Потом отправляю мотоцикл из Сиднея в Лос-Анджелес – это самое бюджетное направление. Потому что в Южную Америку или в Южную Африку очень дорого. По Америке немножко прокачусь по югу, потому что я как раз попадаю туда в январе, а там погода не очень, и ухожу на Мексику, Южную часть Северной Америки и на Южную Америку в самый низ до Ушуая.

Такое путешествие дороговатое? Екатерина Дубаневич:

Конечно, путешествие дорогое и честно скажу, что на сегодняшний день у меня нет всей суммы и где-то в районе Австралии средства могут закончиться. Я планирую работать в дороге, я беру с собой ноутбук, буду брать какую-то удаленную работу. Есть сайты, когда набирают иностранцев для временных каких-то работ, для сбора урожая. Поддержать проект тоже можно, у меня есть сайт, на котором есть реквизиты, если кто-то хочет помочь. Я всегда рада!

Как отреагировали ваши родственники на такое долгое путешествие? Екатерина Дубаневич:

Поддерживают, верят в меня. Муж мотомеханик, у него очень много работы в сезон и вот он тоже будет мне помогать, сейчас готовит мотоцикл. Он видел, как это все рождается во мне. Это не то, что я его поставила перед фактом, нет, он знает обо всем и будет помогать.

Вы после Южной Америки куда потом планируете поехать? Екатерина Дубаневич:

В Африку. Это же может быть опасно! Вы какие-то советы используете? Екатерина Дубаневич:

Я готовлюсь очень долго, я уже больше года занимаюсь этой темой и есть специальные группы во всех мессенджерах и форумы, на которые мотопутешественники объединяются как раз для безопасности. Они передают контакты местных жителей, с которыми можно общаться. Еще очень помогает то, что на мотоцикле почти в каждой стране мира есть мотоциклисты и мотоклубы, которые могут помочь в дороге. Например, недавно я опубликовала в Facebook о том, что я собираюсь ехать, мне написал мотоциклист из Эфиопии, говорит: «Привет, приезжай!». Там такой колоритный интересный афроамериканец в бандане! И такой разноцветный! В кожаном комбинезоне и на красном спортбайке. Значит, везде есть хорошие люди.

Есть ли еще девушки, которые совершали кругосветное путешествие на мотоцикле или вы первая, кто будет это делать? Екатерина Дубаневич:

Нет, девушки есть. Есть известная славенка Бенка Пулко, она побывала на всех 7 континентах, т.е. привезла еще мотоцикл в Антарктиду. Там нельзя кататься, там можно его выгрузить, пофотографироваться и загрузить обратно. Есть известная Анна Гречишкина, она еще в пути. Она уже пятый год ездит, это украинская мотопутешественница, и она попадет, я так понимаю, в Книгу рекордов Гиннесса, как самое долгое женское кругосветное путешествие на мотоцикле. Когда вы стартуете? Екатерина Дубаневич:

18 августа 2018 года.