Врачи-интерны в Великобритании объявили пятидневную забастовку, требуя повышения зарплаты

Правительство Кира Стармера, которое ранее обещало положить конец трудовым спорам в Великобритании вновь столкнулось с серьезным вызовом. Врачи-интерны объявили пятидневную забастовку, оставив пациентов на произвол судьбы. Более 26 тысяч медицинских работников, вышли на улицы, требуя достойной оплаты труда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британской медицинской ассоциации заявили, что протестов можно было избежать, если бы министр здравоохранения продемонстрировал готовность к компромиссу. Врачи требуют увеличения почасовой оплаты на 20 %, чтобы компенсировать потери из-за инфляции. В ответ министр заявил, что страна не может себе этого позволить. Он настаивает лишь на повышении в 5,5 %, что врачи считают недостаточным. Интерны также сетуют на острую нехватку персонала. Это вынуждает их работать по 12 часов в смену, бесплатно взваливая на себя дополнительную нагрузку и риски.

Если бы министр здравоохранения пришел и сказал, что он согласен платить врачам 22 фунта стерлингов в час, то забастовка была бы отменена сейчас же и навсегда.

Все, о чем мы просим – предотвратить отток врачей из профессии. Мы работаем в больницах, испытывающих нехватку персонала и финансирования. Восстановление достойной заработной платы – путь к устойчивой системе здравоохранения.

Ситуация осложняется тем, что общественная поддержка забастовки ограничена. Согласно опросу 52 % британцев считают действия медиков безрассудными и ненужными. Несмотря на это в британском правительстве все-таки опасаются, что примеру врачей последуют другие представители госсектора.