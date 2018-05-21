21 мая: Что было. Forbes увидел Беларусь /Деньги на вечер/Арсенал в наследство

Мы им еще покажем

Сегодня был хороший день для тех, кто хочет что-то уметь и делает. Открылся III Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus. Соревнуются в талантах и способностях более трехсот студентов и молодых рабочих. Они покажут творения рук своих в 37 профессиях: строительстве, информационных технологиях, логистике, дизайне и моде. Причем, соревнуются не только наши, но и приезжие из России, Казахстана, Австрии, Германии и Китая. Участие гостей понятно: Беларусь уже засветилась как страна продвинутой молодежи, способной толкать революционные инновационные идеи. Вот и едут к нам. Кстати, перемены оценил Forbes, опубликовав на днях статью «В Беларуси все сильнее слышен ритм предпринимательского сердца». Автор таким заголовком, конечно же, выписал нам большой аванс, но что касается нынешних дел, то против истины он не согрешил. Герои публикации – ПВТ с 900 млн. евро дохода в год, парк «Великий камень», в котором через год-два будут работать около 100 крупных брендовых компаний. Но локомотивы здесь – люди, двигающие эти бизнес-проекты. «Вырастет ли Беларусь в процветающую предпринимательскую экосистему? У нее есть для этого необходимые качества: хорошая система образования, отличная ИТ-база, мечтатели, готовые рискнуть всем и проиграть»,– пишет автор издания Том Пост. Кстати, один из таких мечтателей звезда мирового подиума Наталья Водянова – недавно посетила ПВТ. Она тоже рискнула вложить деньги – в один из проектов. А коллегу Тома хотелось бы поправить: рисковать мы будем, но не проигрывать.

Ох уж этот выпускной…

На традиционном по понедельникам совещании в Мингорисполкоме было объявлено, что для выпускников одиннадцатых классов последний школьный звонок прозвенит 30 мая. Надо полагать, дату эту в классах давно уже знали, а сегодня ее только формализовали. Самим выпускникам-то что: собрался и пошел с улыбочкой. А вот родителям нужно время, чтобы дитя подготовить к торжеству. И не только: пришла пора выворачивать карманы. На «последний звонок» еще туда-сюда: букетом можно отделаться для любимой классной. А вот ве-е-чер!.. Он пройдет в школах 9 июня. Новое красивое платье надо? Прическу по моде надо? Между прочим, наши парикмахеры умеют делать девчонок красотками, что показал начавшийся конгресс стилистов. С парнями проще, но тоже ощутимые траты. Всем деткам в белом длинном лимузине прокатиться охота. В красивом месте потанцевать. А цветы! А подарки! Уйма денег на всё! То ли дело у нашего будущего стратегического партнера Таджикистана: никаких торжеств по случаю окончания школы, нечего кровные отцовские пускать на вечер (подробнее). Тем паче, детей там в семьях больше, чем в наших. То есть запрет ради людей.

Может, нам уж так строго не стоит, все-таки в Европе живем. Каждый родитель знает – праздник быть должен. И вместе с тем папы-мамы имеют хорошее и нерадостное представление о том, сколько средств стоит дать ребенку бесплатное школьное образование.



От какого наследства отказываемся

После кончины отца досталась жителю Жодино в наследство квартира. И не было бы в этой житейской истории никакой новости, если бы не одно дополнение к наследству. Новый владелец обнаружил здесь патроны и самодельное устройство для стрельбы, именуемое в народе самопал. Патроны и ствол калибром совпадают, стрелять вполне можно, – заключили эксперты отдела милиции, куда наследник принес отцовский арсенал.

Сдал – и правильно сделал. Иначе в лучшем случае штраф, если обнаружат правоохранители. Альтернатива за незаконное хранение огнестрельного оружия – до 12 лет тюрьмы. Так что есть из чего выбирать.

В.Д.