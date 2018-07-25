Новости экономики за 25.07.2018

Компании, занимающиеся приборостроением, созданием комплексов и систем, которые предназначены для работы в космическом пространстве, в том числе для дистaнционного зoндирования Земли, смогут меньше платить по оборотам от реализации работ и услуг собственного производства. Деньги, сэкономленные на налогах, организации должны будут направить на покупку оборудования, научные исследования и опытные разработки, связанные с космическим приборостроением.



Беларусь вошла в топ стран по уровню развития электронного правительства в рейтинге ООН E-Government Survey. По сравнению с 2016 годом мы поднялись на 11 строчек и вошли в топ-40 стран с очень высоким индексом развития электронного правительства. Это произошло впервые в истории. Почти все государства из лидеров списка (а мы на 38-й строчке) обладают высоким уровнем дохода населения. По оценке аналитиков, такое значительное продвижение связано с реализацией в Беларуси национальной стратегии устойчивого развития, которая предусмотрена на период до 2030 года.