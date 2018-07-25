Прямой эфир

Новости экономики за 25.07.2018

25 июля 2018 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Космический бизнес в Беларуси получил льготы по налогу на прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с 1 августа вырастут детские пособия

Новости экономики за 25.07.2018-1

Компании, занимающиеся приборостроением, созданием комплексов и систем, которые предназначены для работы в космическом пространстве, в том числе для дистaнционного зoндирования Земли, смогут меньше платить по оборотам от реализации работ и услуг собственного производства. Деньги, сэкономленные на налогах, организации должны будут направить на покупку оборудования, научные исследования и опытные разработки, связанные с космическим приборостроением.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Новости экономики за 25.07.2018-4


Беларусь вошла в топ стран по уровню развития электронного правительства в рейтинге  ООН E-Government Survey. По сравнению с 2016 годом мы поднялись на 11 строчек и вошли в топ-40 стран с очень высоким индексом развития электронного правительства. Это произошло впервые в истории. Почти все государства из лидеров списка (а мы на 38-й строчке) обладают высоким уровнем дохода населения. По оценке аналитиков, такое значительное продвижение связано с реализацией в Беларуси национальной стратегии устойчивого развития, которая предусмотрена на период до 2030 года. 

Белорусские лекарства будут ещё дешевле

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Указ Президента № 345 в действии: более 600 белорусских предпринимателей получили льготы для сельской торговли
25 июля 2018 13:53

Указ Президента № 345 в действии: более 600 белорусских предпринимателей получили льготы для сельской торговли

Новости экономики за 24.07.2018
24 июля 2018 15:35

Новости экономики за 24.07.2018

В Беларуси заготовили в 6 раз больше черники, чем в прошлом году
24 июля 2018 15:34

В Беларуси заготовили в 6 раз больше черники, чем в прошлом году