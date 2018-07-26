Кочанова о кодексе госслужащих: Будет создана рабочая группа, в которую войдут представители не из числа госслужащих

Даже тот, кто не имеет никакого отношения к госслужбе. Благодаря такому подходу подбор специалистов в госаппарат станет более прозрачным и справедливым. Да и каждый сможет в буквальном смысле «прочувствовать» всю ответственность. Заработать документ должен уже с 2019 года.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Сегодня будет создана рабочая группа, в которую войдут представители не из числа госслужащих. Это ученые, которые дадут свои предложения по повышению престижа государственной службы. Сегодня в нашей стране есть закон о государственной службе. В настоящее время в него вносятся дополнения и изменения по программе, которая была запланирована. В 2018 году предполагалось пересмотреть этот закон. Но вместе с тем сегодня была поставлена задача, и мы будем рассматривать это, этим будет заниматься рабочая группа. Возможно, это будет устав государственного служащего, возможно, кодекс. Формализовать все требования в едином документе – это правильно.