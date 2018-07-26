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Кочанова о кодексе госслужащих: Будет создана рабочая группа, в которую войдут представители не из числа госслужащих

26 июля 2018 14:49
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Новости Беларуси. Ознакомиться с единым документом – тем самым новым кодексом либо уставом – сможет каждый белорус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Кодекс государственного служащего хотят разработать в Беларуси

Кочанова о кодексе госслужащих: Будет создана рабочая группа, в которую войдут представители не из числа госслужащих-1

Даже тот, кто не имеет никакого отношения к госслужбе. Благодаря такому подходу подбор специалистов в госаппарат станет более прозрачным и справедливым. Да и каждый сможет в буквальном смысле «прочувствовать» всю ответственность. Заработать документ должен уже с 2019 года.

Кочанова о кодексе госслужащих: Будет создана рабочая группа, в которую войдут представители не из числа госслужащих-4

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Сегодня будет создана рабочая группа, в которую войдут представители не из числа госслужащих. Это ученые, которые дадут свои предложения по повышению престижа государственной службы. Сегодня в нашей стране есть закон о государственной службе. В настоящее время в него вносятся дополнения и изменения по программе, которая была запланирована. В 2018 году предполагалось пересмотреть этот закон. Но вместе с тем сегодня была поставлена задача, и мы будем рассматривать это, этим будет заниматься рабочая группа. Возможно, это будет устав государственного служащего, возможно, кодекс. Формализовать все требования в едином документе – это правильно.

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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