Агентство Fitch подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне В

Новости Беларуси. Агентство Fitch подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне B со стабильным прогнозом. Речь идет об обязательствах в иностранной и национальной валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Агентство Fitch подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне B со стабильным прогнозом. Речь идет об обязательствах в иностранной и национальной валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данные агентства отражают улучшенную макроэкономическую стабильность, высокий уровень доходов на душу населения, взвешенную бюджетную политику и безупречную историю погашения долга. При этом Fitch отмечены слабые перспективы роста экономики, высокая подверженность госдолга валютным рискам, а также уязвимость банковского сектора.
По мнению агентства, проводимая в Беларуси налоговая и денежно-кредитная политика позволит сохранить макроэкономическую стабильность и управлять рисками рефинансирования долговых обязательств, несмотря на существенное влияние пандемии COVID-19.