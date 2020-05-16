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Агентство Fitch подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне В

16 мая 2020 11:42
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Новости Беларуси. Агентство Fitch подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне B со стабильным прогнозом. Речь идет об обязательствах в иностранной и национальной валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агентство Fitch подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне В-1

Данные агентства отражают улучшенную макроэкономическую стабильность, высокий уровень доходов на душу населения, взвешенную бюджетную политику и безупречную историю погашения долга. При этом Fitch отмечены слабые перспективы роста экономики, высокая подверженность госдолга валютным рискам, а также уязвимость банковского сектора.

Агентство Fitch подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне В-3

По мнению агентства, проводимая в Беларуси налоговая и денежно-кредитная политика позволит сохранить макроэкономическую стабильность и управлять рисками рефинансирования долговых обязательств, несмотря на существенное влияние пандемии COVID-19.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Фотофакт

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