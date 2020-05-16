Агентство Fitch подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне В

Новости Беларуси. Агентство Fitch подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне B со стабильным прогнозом. Речь идет об обязательствах в иностранной и национальной валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные агентства отражают улучшенную макроэкономическую стабильность, высокий уровень доходов на душу населения, взвешенную бюджетную политику и безупречную историю погашения долга. При этом Fitch отмечены слабые перспективы роста экономики, высокая подверженность госдолга валютным рискам, а также уязвимость банковского сектора.