В память о героях ВОВ! На площади Победы возложили цветы в честь Дня пожарной службы

В Минске проходят торжества в честь Дня пожарной службы. Празднования начались на площади Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В год 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками эта церемония – знак глубокой благодарность тем, кто подарил нам возможность жить под мирным небом. К монументу легли венки и цветы.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

День пожарной службы – он такой исторический праздник, в котором мы традиционно его посвящаем нашему населению. Проводим массовые мероприятия, традиционные они уже стали, люди их поддерживают, и мы, честно говоря, очень рады этому. А что такое пожарная служба? Это 172 года защиты наших населенных пунктов, нашего населения, проживающего на территории современной Беларуси от пожара.

Сейчас основная праздничная локация – парк Горького. В программе – водная феерия, выставки пожарной техники и вооружения, концерт и футбольный матч между МЧС Беларуси и России.