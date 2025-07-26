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В память о героях ВОВ! На площади Победы возложили цветы в честь Дня пожарной службы

26 июля 2025 10:41
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В Минске проходят торжества в честь Дня пожарной службы. Празднования начались на площади Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В память о героях ВОВ! На площади Победы возложили цветы в честь Дня пожарной службы-2

В год 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками эта церемония – знак глубокой благодарность тем, кто подарил нам возможность жить под мирным небом. К монументу легли венки и цветы. 

В память о героях ВОВ! На площади Победы возложили цветы в честь Дня пожарной службы-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
День пожарной службы – он такой исторический праздник, в котором мы традиционно его посвящаем нашему населению. Проводим массовые мероприятия, традиционные они уже стали, люди их поддерживают, и мы, честно говоря, очень рады этому. А что такое пожарная служба? Это 172 года защиты наших населенных пунктов, нашего населения, проживающего на территории современной Беларуси от пожара.

Сейчас основная праздничная локация – парк Горького. В программе – водная феерия, выставки пожарной техники и вооружения, концерт и футбольный матч между МЧС Беларуси и России. 

# МЧС Беларуси # Вадим Синявский # Великая Отечественная война

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