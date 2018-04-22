Современный взгляд на туризм в Беларуси: фэсты экскурсоводов, велоэкскурсии и ожившая реальность в приложении на смартфоне

Новости Беларуси. По Беларуси с любовью. Страна на неделе пережила экскурсионный бум: более 250 бесплатных экскурсий на фэсте экскурсоводов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Судя по ажиотажу, внутренний туризм, на который еще недавно скептики махнули бы рукой, становится модным трендом. Да, в Беларуси нет ни моря, ни гор, но это не повод отказываться от доходной отрасли. Что, кстати, уже подметили смекалистые соседи. Поляки и россияне, например, без стеснения привозят сюда группы туристов, при этом рассказывая свою историю нашей страны.

Туризм, как мода: что ни сезон – новые тренды. Национальные мотивы – одно из веяний, наконец добравшихся до Беларуси. Мы решили узнать, много ли белорусов заморским берегам предпочитают родные пейзажи (опрос белорусов – в видеоматериале). Такой патриотический подход, кстати, разделяют и самые заядлые путешественники мира. По статистике, у немцев, норвежцев и англичан соотношение путешествий внутри страны и за рубежом за год – 2 к 1. А среднестатистические американцы и вовсе почти не выбираются за пределы своего континента.

Представляясь на английском, поклонница познавательного туризма Анна Петровна делает шаг к новым горизонтам. Минчан на неделе пригласили изучать язык, любуясь достопримечательностями столицы из окна двухэтажного экскурсионного автобуса. Меж тем, десятки и сотни километров за последние дни исхожены по минским улочкам, паркам и дворикам группами экскурсантов. Паулина – профессиональный историк. Накопив немало материалов про минский район «Сторожевка», решила поделиться знаниями.

Вот тут, например, жил автор самой популярной белорусской, как многие думают, народной «Купалінки».

Малоизвестные факты, что скрываются за современными фасадами, манят немало любознательных минчан. Так, шаг за шагом такие экскурсии приоткрывают завесу истории. Спрос рождает предложение. Сегодня количество самобытных авторских экскурсий от белорусских гидов впечатляет. Да и турфирмы уже не относятся так снисходительно к внутреннему туризму, предлагая всё больше пакетов, особенно в преддверии крупных международных турниров. Однако чтобы сохранить тенденцию, реклама и инфраструктура – то, на чем не стоит экономить.

Павел Королев, организатор фэста экскурсоводов:

Пецярбург, Варшава, Львоў – там пастаянна ёсць турысты. У Мінску пакуль не так. Мы лічым, што гэта можа памяняцца толькі тады, калі мы самі памяняем сваё стаўленне да помнікаў, да гісторыі, да мовы таксама, да культуры. Праз гэта будзе цікавасць. Пока внутри Беларуси туризм развивается не так динамично, как хотелось бы, на доходную отрасль замахнулись наши ближайшие соседи. Ввести обязательное лицензирование для экскурсоводов – в планах законотворцев.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ёсць такія экскурсіі, якія ствараюць антыпіяр на самой справе. Самачыйная дзейнасць замежных экскурсаводаў – сітуацыя дзікая. Яны прачытваюць нашу традыцыю: напрыклад, яны прыязджаюць не ў Заходнюю Беларусь, а ў Крэсы Усходнія. Калі б мы зараз з вамі паехалі ў Рым, Парыж ці ў Варшаву, і без бэйджа і акрэдытацыі я б паспрабаваў правесці групу па гістарычнай частцы любога горада еўрапейскага, то штраф, які б я заплаціў і спагнанні, якія былі б, былі б зусім не малымі. А с европейских столиц уже взял пример Минск велосипедный. На неделе открылся сезон велоэкскурсий по столице. Крутя педали, знакомиться с историей города – отличный микс для любителей активного отдыха.

Яна Шипко, корреспондент:

Как лучше понять и узнать город? Сегодня, чтобы окунуться в исторический колорит, гидам не обязательно взывать лишь к воображению туристов. Благодаря новым технологиям, можно буквально путешествовать даже во времени. Здания, стертые временем, вновь оживают на карте города и перед глазами участников экскурсии. Новое приложение – совместный проект историков и айтишников.