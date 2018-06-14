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Матюшевский про декрет «О цифровой экономике»: Его справедливо назвали революционным

14 июня 2018 19:35
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Новости Беларуси. Решение о превращении Беларуси в свободную финансовую гавань должно стать историческим. Об этом заявил 14 июня первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, представляя перед депутатами Декрет № 8 «О цифровой экономике», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матюшевский про декрет «О цифровой экономике»: Его справедливо назвали революционным-1

Этот документ Президент Беларуси подписал в 2017 году. В его разработке активно участвовали наши бизнесмены из сферы высоких технологий. Как отметил Василий Матюшевский, принятие такого декрета – один из первых шагов по построению цифровой экономики. Здесь важную роль играют условия, сформированные государством, и их привлекательность для частного капитала.

Матюшевский про декрет «О цифровой экономике»: Его справедливо назвали революционным-4

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы должны рассматривать цифровой декрет в неразрывной связи со следующим, гораздо более масштабным шагом, который был четко обозначен в Послании главы государства, – превратить Беларусь в одно из самых привлекательных мест в мире для богатых, талантливых и успешных людей.

И если цифровой декрет справедливо назвали революционным, то будущее решение о превращении Беларуси в благоприятное место для капитала, в цивилизованную, удобную и свободную финансовую гавань вообще должно стать историческим. Именно в случае их принятия цифровой декрет заработает в полную силу.

Матюшевский про декрет «О цифровой экономике»: Его справедливо назвали революционным-7

В свою очередь депутаты интересовались, по каким критериям оценивать эффективность декрета. Здесь обо всем скажут цифры. Уже сейчас Парк высоких технологий развивается буквально рекордными темпами: только в 2018 году объем производства ПВТ вырос более чем на 30 %, а продажи высокотехнологичной продукции на внутреннем рынке удвоились.

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

Матюшевский про декрет «О цифровой экономике»: Его справедливо назвали революционным-10

Василий Матюшевский:
Но самое удивительное – это, конечно, беспрецедентный бурный рост числа резидентов Парка высоких технологий. Всего за пять месяцев более 100 новых компаний – это абсолютный исторический рекорд. Новые резидента парка – это компании, работающие в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения, робототехники, анализа больших данных. То есть это самый передовой край современного IT.

Матюшевский про декрет «О цифровой экономике»: Его справедливо назвали революционным-13

Если нынешние темпы сохранятся, то в 2018 в Парк высоких технологий придет больше компаний, чем за предыдущие 12 лет. Парламентарии поддержали проект постановления о декрете № 8. Также депутаты рассмотрели около десятка законопроектов, в том числе поправки ждут закон о СМИ, лесной и банковский кодексы.

# It-технологии # Экономика # Василий Матюшевский # Фотофакт

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