Матюшевский про декрет «О цифровой экономике»: Его справедливо назвали революционным

Новости Беларуси. Решение о превращении Беларуси в свободную финансовую гавань должно стать историческим. Об этом заявил 14 июня первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, представляя перед депутатами Декрет № 8 «О цифровой экономике», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот документ Президент Беларуси подписал в 2017 году. В его разработке активно участвовали наши бизнесмены из сферы высоких технологий. Как отметил Василий Матюшевский, принятие такого декрета – один из первых шагов по построению цифровой экономики. Здесь важную роль играют условия, сформированные государством, и их привлекательность для частного капитала.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы должны рассматривать цифровой декрет в неразрывной связи со следующим, гораздо более масштабным шагом, который был четко обозначен в Послании главы государства, – превратить Беларусь в одно из самых привлекательных мест в мире для богатых, талантливых и успешных людей.

И если цифровой декрет справедливо назвали революционным, то будущее решение о превращении Беларуси в благоприятное место для капитала, в цивилизованную, удобную и свободную финансовую гавань вообще должно стать историческим. Именно в случае их принятия цифровой декрет заработает в полную силу.