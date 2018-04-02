Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»

80-летие Советского района вдохновило сотрудников Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов организовать для минчан захватывающую экскурсию в прошлое.
80-летие Советского района вдохновило сотрудников Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов организовать для минчан захватывающую экскурсию в прошлое.
На выставке в библиотеке имени Янки Купалы они представили 38 уникальных снимков из послевоенной жизни района.
Тогда большой город состоял из деревень.
А прямо в центре разливалось по весне Комаровское болото.
Елена Кубышкина, директор Центральной библиотеки имени Янки Купалы:
В сторону улицы Богдановича простиралось Комаровское болото, занимало 218 гектаров. Оно было таким объёмным, большим.
Слой торфа – полтора метра.
В начале ХХ века – достаточно глубокая окраина города. И удручающие условия жизни. На месте этого Комаровского болота в 1911 году была создана первая в Российской империи опытная болотная станция. В 1925 году пошёл процесс осушения болота, а в 30-50-ые годы город уже завоевал осушенные земли под собственную застройку.
С трудом верится, что сегодня на этом месте парк Дружбы народов.
По этим фотографиям можно проследить, как возрождали столицу из руин. Вот строят полиграфкомбинат, вырастают новые дома, а город начинает дышать.
Елена Кубышкина:
В те годы очень сильно озеленяли город, высаживали в крупных кадках фактически взрослые, здоровые деревья. На нашей экспозиции можно посмотреть, что на площади Якуба Коласа конструкция фонарей изменилась несколько раз за небольшой срок – буквально за 40 лет.
Скульптура «Мирный атом» перед зданием былого Института физической культуры в 60-ые появилась неспроста: тема развития науки и космоса тогда была на первом месте.
Не менее космическим для студентки Лилии казался и новый универмаг «Минск».
Лилия Соловьева, жительница Советского района города Минска:
Я – девочка из деревни. Сами понимаете, когда что-то такое сияющее, красивое…
Он был весь стеклянный, вечером весь светился.
Она приехала на учебу в Институт народного хозяйства.
Тогда на площади Якуба Коласа ещё не было памятника писателю и подземных переходов.
Лилия Соловьева:
Площадь преобразилась, конечно. Памятник Коласу, сюжеты из его произведений. И что у меня тогда осталось в памяти – вот эти берёзки, которые уже выросли, за почти 50 лет.
Они были такие тонюсенькие, молоденькие.
И всё такое было – чувствовалось, что оно только-только построенное.
Также поностальгировать на выставке предлагается бывшим студентам БНТУ. В те годы университет назывался Политехническим институтом имени Сталина.
На его фасаде красовались серп и молот.
В культурной программе студентов чаще всего была филармония, которая располагается по соседству.
Также проводить свободное время жители Советского района любили в кафе «На ростанях», там часто собирались большие компании.
Лилия Соловьева:
Основная площадка – это был, конечно, Дворец спорта. Билеты было не достать.
Тогда Ободзинский в моде был.
Я так хорошо помню, как мы ходили на этот концерт именно в Дворец спорта.
В 1980 году район площади Якуба Коласа стал не только студенческим и культурным, но и торгово-хозяйственным.
У перекрёстка улиц Веры Хоружей и Куйбышева был открыт центральный колхозный рынок – Комаровский.
Вот эксклюзивные кадры его строительства.
Сооружение было спроектировано по примеру челябинского торгового центра. На фото Комаровскую площадь окружают лишь пятиэтажки.
Ещё нет знаменитых домов-«кукуруз».
Елена Кубышкина:
Многие минчане помнят 90-ые годы. Когда вся площадь рынка была заставлена большими автомобилями, прямо с которых шла торговля.
Центр требовал доступности.
И в 1984 году была открыта станция метро «Площадь Якуба Коласа».
Вот легендарные кадры строительства.
Для жителей Советского района и всех минчан, влюблённых в свой город, сотрудники архива подготовили ещё и замечательную ретроспективу. В центре внимания – сюжеты из киножурналов «Советская Белоруссия», «Мы живём в Минске».
Татьяна Рахманько, заведующая отделом использования документов и информации Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:
Конечно, мы были сами приятно удивлены, потому что выявляя кинофотодокументы по истории Советского района, мы для себя почерпнули много интересных сведений. Например, в 1954 году здесь, на территории Советского района (тогда он ещё назывался Ворошиловским) на Минском радиозаводе был выпущен первый телевизор «Беларусь» с экраном 240 на 180 миллиметров.
До 19 апреля на выставке ждут всех, кто хочет поностальгировать, удивиться, вспомнить родные места и полюбоваться Минском ХХ века.