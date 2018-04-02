Прямой эфир

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»

02 апреля 2018 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

80-летие Советского района вдохновило сотрудников Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов организовать для минчан захватывающую экскурсию в прошлое.

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-1

На выставке в библиотеке имени Янки Купалы они представили 38 уникальных снимков из послевоенной жизни района.

Тогда большой город состоял из деревень.

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-4

А прямо в центре разливалось по весне Комаровское болото.

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-7

Елена Кубышкина, директор Центральной библиотеки имени Янки Купалы:
В сторону улицы Богдановича простиралось Комаровское болото,   занимало 218 гектаров. Оно было таким объёмным, большим.

Слой торфа – полтора метра.

В начале ХХ века – достаточно глубокая окраина города. И удручающие условия жизни. На месте этого Комаровского болота в 1911 году была создана первая в Российской империи опытная болотная станция. В 1925 году пошёл процесс осушения болота, а в 30-50-ые годы город уже завоевал осушенные земли под собственную застройку.

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-10

С трудом верится, что сегодня на этом месте парк Дружбы народов.

По этим фотографиям можно проследить, как возрождали столицу из руин. Вот строят полиграфкомбинат, вырастают новые дома, а город начинает дышать.

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-13

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-15

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-17

Елена Кубышкина:
В те годы очень сильно озеленяли город, высаживали в крупных кадках фактически взрослые, здоровые деревья. На нашей экспозиции можно посмотреть, что на площади Якуба Коласа конструкция фонарей изменилась несколько раз за небольшой срок – буквально за 40 лет.

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-20

Скульптура «Мирный атом» перед зданием былого Института физической культуры в 60-ые появилась неспроста: тема развития науки и космоса тогда была на первом месте.

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-23

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-25

Не менее космическим для студентки Лилии казался и новый универмаг «Минск». 

Лилия Соловьева, жительница Советского района города Минска:
Я – девочка из деревни. Сами понимаете, когда что-то такое сияющее, красивое…

Он был весь стеклянный, вечером весь светился.

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-28

Она приехала на учебу в Институт народного хозяйства.

Тогда на площади Якуба Коласа ещё не было памятника писателю и подземных переходов.

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-31

Лилия Соловьева:
Площадь преобразилась, конечно. Памятник Коласу, сюжеты из его произведений. И что у меня тогда осталось в памяти – вот эти берёзки, которые уже выросли, за почти 50 лет.

Они были такие тонюсенькие, молоденькие.

И всё такое было – чувствовалось, что оно только-только построенное. 

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-34

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-36

Также поностальгировать на выставке предлагается бывшим студентам БНТУ. В те годы университет назывался Политехническим институтом имени Сталина.

На его фасаде красовались серп и молот.

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-39

В культурной программе студентов чаще всего была филармония, которая располагается по соседству.

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-42

Также проводить свободное время жители Советского района любили в кафе «На ростанях», там часто собирались большие компании.

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-45

Лилия Соловьева:
Основная площадка – это был, конечно, Дворец спорта. Билеты было не достать.

Тогда Ободзинский в моде был.

Я так хорошо помню, как мы ходили на этот концерт именно в Дворец спорта.

В 1980 году район площади Якуба Коласа стал не только студенческим и культурным, но и торгово-хозяйственным.

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-48

У перекрёстка улиц Веры Хоружей и Куйбышева был открыт центральный колхозный рынок – Комаровский.

Вот эксклюзивные кадры его строительства. 

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-51

Сооружение было спроектировано по примеру челябинского торгового центра. На фото Комаровскую площадь окружают лишь пятиэтажки.

Ещё нет знаменитых домов-«кукуруз».  

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-54

Елена Кубышкина:
Многие минчане помнят 90-ые годы. Когда вся площадь рынка была заставлена большими автомобилями, прямо с которых шла торговля.

Центр требовал доступности.

И в 1984 году была открыта станция метро «Площадь Якуба Коласа». 

Вот легендарные кадры строительства.  

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-57

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-59

Для жителей Советского района и всех минчан, влюблённых в свой город, сотрудники архива подготовили ещё и замечательную ретроспективу. В центре внимания – сюжеты из киножурналов «Советская Белоруссия», «Мы живём в Минске».

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-62

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-64

Татьяна Рахманько, заведующая отделом использования документов и информации Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:
Конечно, мы были сами приятно удивлены, потому что выявляя кинофотодокументы по истории Советского района, мы для себя почерпнули много интересных сведений. Например, в 1954 году здесь, на территории Советского района (тогда он ещё назывался Ворошиловским) на Минском радиозаводе был выпущен первый телевизор «Беларусь» с экраном 240 на 180 миллиметров.  

Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»-67

До 19 апреля на выставке ждут всех, кто хочет поностальгировать, удивиться, вспомнить родные места и полюбоваться Минском ХХ века.

# общество # Улицы Минска

Другие новости рубрики

Все новости
Треть лифтов заменят в Молодечненском районе до 2020 года
02 апреля 2018 15:24

Треть лифтов заменят в Молодечненском районе до 2020 года

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский
02 апреля 2018 14:48

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский

Белорусский историк Евгений Сылка отправился на рыбалку, а обнаружил мемориал времен ВОВ
02 апреля 2018 14:41

Белорусский историк Евгений Сылка отправился на рыбалку, а обнаружил мемориал времен ВОВ