Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»

80-летие Советского района вдохновило сотрудников Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов организовать для минчан захватывающую экскурсию в прошлое.

На выставке в библиотеке имени Янки Купалы они представили 38 уникальных снимков из послевоенной жизни района. Тогда большой город состоял из деревень.

А прямо в центре разливалось по весне Комаровское болото.

Елена Кубышкина, директор Центральной библиотеки имени Янки Купалы:

В сторону улицы Богдановича простиралось Комаровское болото, занимало 218 гектаров. Оно было таким объёмным, большим. Слой торфа – полтора метра. В начале ХХ века – достаточно глубокая окраина города. И удручающие условия жизни. На месте этого Комаровского болота в 1911 году была создана первая в Российской империи опытная болотная станция. В 1925 году пошёл процесс осушения болота, а в 30-50-ые годы город уже завоевал осушенные земли под собственную застройку.

С трудом верится, что сегодня на этом месте парк Дружбы народов. По этим фотографиям можно проследить, как возрождали столицу из руин. Вот строят полиграфкомбинат, вырастают новые дома, а город начинает дышать.

Елена Кубышкина:

В те годы очень сильно озеленяли город, высаживали в крупных кадках фактически взрослые, здоровые деревья. На нашей экспозиции можно посмотреть, что на площади Якуба Коласа конструкция фонарей изменилась несколько раз за небольшой срок – буквально за 40 лет.

Скульптура «Мирный атом» перед зданием былого Института физической культуры в 60-ые появилась неспроста: тема развития науки и космоса тогда была на первом месте.

Не менее космическим для студентки Лилии казался и новый универмаг «Минск». Лилия Соловьева, жительница Советского района города Минска:

Я – девочка из деревни. Сами понимаете, когда что-то такое сияющее, красивое… Он был весь стеклянный, вечером весь светился.

Она приехала на учебу в Институт народного хозяйства. Тогда на площади Якуба Коласа ещё не было памятника писателю и подземных переходов.

Лилия Соловьева:

Площадь преобразилась, конечно. Памятник Коласу, сюжеты из его произведений. И что у меня тогда осталось в памяти – вот эти берёзки, которые уже выросли, за почти 50 лет. Они были такие тонюсенькие, молоденькие. И всё такое было – чувствовалось, что оно только-только построенное.

Также поностальгировать на выставке предлагается бывшим студентам БНТУ. В те годы университет назывался Политехническим институтом имени Сталина. На его фасаде красовались серп и молот.

В культурной программе студентов чаще всего была филармония, которая располагается по соседству.

Также проводить свободное время жители Советского района любили в кафе «На ростанях», там часто собирались большие компании.

Лилия Соловьева:

Основная площадка – это был, конечно, Дворец спорта. Билеты было не достать. Тогда Ободзинский в моде был. Я так хорошо помню, как мы ходили на этот концерт именно в Дворец спорта. В 1980 году район площади Якуба Коласа стал не только студенческим и культурным, но и торгово-хозяйственным.

У перекрёстка улиц Веры Хоружей и Куйбышева был открыт центральный колхозный рынок – Комаровский. Вот эксклюзивные кадры его строительства.

Сооружение было спроектировано по примеру челябинского торгового центра. На фото Комаровскую площадь окружают лишь пятиэтажки. Ещё нет знаменитых домов-«кукуруз».

Елена Кубышкина:

Многие минчане помнят 90-ые годы. Когда вся площадь рынка была заставлена большими автомобилями, прямо с которых шла торговля. Центр требовал доступности. И в 1984 году была открыта станция метро «Площадь Якуба Коласа». Вот легендарные кадры строительства.

Для жителей Советского района и всех минчан, влюблённых в свой город, сотрудники архива подготовили ещё и замечательную ретроспективу. В центре внимания – сюжеты из киножурналов «Советская Белоруссия», «Мы живём в Минске».

Татьяна Рахманько, заведующая отделом использования документов и информации Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

Конечно, мы были сами приятно удивлены, потому что выявляя кинофотодокументы по истории Советского района, мы для себя почерпнули много интересных сведений. Например, в 1954 году здесь, на территории Советского района (тогда он ещё назывался Ворошиловским) на Минском радиозаводе был выпущен первый телевизор «Беларусь» с экраном 240 на 180 миллиметров.