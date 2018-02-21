Пагуляць у 3D-туры па сцежках і адчуць подых мінулага. Мінчанін стварыў сайт, прысвечаны сваёй малой радзіме

Ад родных ніў, ад родных хат ён з’ехаў на ПМЖ амаль 20 гадоў таму. Але яго родны кут, яго малая радзіма заўжды ў сэрцы, думках, а зараз яшчэ навідавоку – у інтэрнэце. Сяргей Старавойтаў 13 гадоў назад стварыў сайт роднай вёскі.

Сяргей Старавойтаў, стваральнік сайту:

Люди уезжают в деревни, хотелось бы оставить память для себя, для тех, кто когда-то жил в этой деревне. Стараюсь стабильно приезжать раза два в год.

Тут можна зазірнуць у мінулае – пагартаць архіўныя здымкі і быццам апынуцца зноў на ростанях – паглядзець на відэа сучасных світанкаў, а таксама адправіцца ў вандроўку па ўспамінах – паблукаць па віртуальных 3D-турах.