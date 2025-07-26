Под открытым небом! Купаловский театр показал в Минске сказку «Гісторыя шакаладнага дрэва»

Этим спектаклем под открытым небом артисты Купаловского театра попрощались со 105-м театральным сезоном. А уже сегодня, 26 июля, они преподнесут комплимент жителям Мяделя, которые отмечают День города. Украшением праздника станет легендарная постановка «Паўлінка». Спектакли на открытых площадках – это повод для творческих поисков и максимальная приближенность к зрителю.

Евгения Рышкель: Мы пришли с мамой сюда, потому что здесь очень классно и мне нравится. Я посмотрела представление про два эльфа и мне очень понравилось.

Анастасия Воронкова, актер драмы Национального академического театра имени Янки Купалы:

В постановке мы обычно готовимся плюс-минус месяц, конкретно вот на открытой площадке. Мы немного что-то адаптировали, нам нужно было пару репетиций, а так, в принципе, у нас все было готово, потому что мы уже принципе, играли на открытой площадке, и для нас это не что-то суперновое.

В Лошицком парке сцена не пустует каждый пятничный вечер. Ближайшее выступление здесь пройдет 1 августа. Зрителей ждет Театр цыганской песни и танца «Жемчуга».