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В Беларуси изменились правила ввоза и реализации БПЛА и авиамоделей

26 июля 2025 10:37
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В Беларуси сегодня, 26 июля, вступил в силу указ Президента, который затрагивает правила ввоза и реализации беспилотников и авиамоделей на территории Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси изменились правила ввоза и реализации БПЛА и авиамоделей-2

В частности, упрощен порядок ввоза в БПЛА в интересах силовых, правоохранительных и других организаций. Кроме того, в целях усиления контроля за оборотом беспилотников введена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовывать продажу таких аппаратов до ее осуществления.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

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