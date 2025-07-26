В Беларуси изменились правила ввоза и реализации БПЛА и авиамоделей

В Беларуси сегодня, 26 июля, вступил в силу указ Президента, который затрагивает правила ввоза и реализации беспилотников и авиамоделей на территории Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, упрощен порядок ввоза в БПЛА в интересах силовых, правоохранительных и других организаций. Кроме того, в целях усиления контроля за оборотом беспилотников введена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовывать продажу таких аппаратов до ее осуществления.