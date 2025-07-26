Готовы ли школы к учебному году и какие новые возможности открываются для учащихся? Анонс «Большой город»
Чуть больше месяца осталось до начала учебного года. Время подготовки – это волнительный и ответственный процесс, причем как для учреждений образования, так и для детей и их родителей.
Подробнее о том, как пройти этот этап максимально комфортно, расскажут гости программы «Большой город». Смотрите ток-шоу 27 июля в 10.00.
Готовы ли школы к учебному году и какие новые возможности открываются для учеников?
Все паспорта готовности будут подписаны в районе 14 августа.
Сегодня система дополнительного образования уже готова и принимает с двух лет.
Где найти все товары, которые понадобятся ученикам?
Самыми знаковыми и остаются на протяжении многих лет наши столичные универмаги.
О том, какие направления предлагают для всестороннего развития детей в Минске, разберемся с гостями ток-шоу «Большой город».
Смотрите в воскресенье в 10.00.