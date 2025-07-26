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Готовы ли школы к учебному году и какие новые возможности открываются для учащихся? Анонс «Большой город»

26 июля 2025 08:55
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Чуть больше месяца осталось до начала учебного года. Время подготовки – это волнительный и ответственный процесс, причем как для учреждений образования, так и для детей и их родителей. 

Подробнее о том, как пройти этот этап максимально комфортно, расскажут гости программы «Большой город». Смотрите ток-шоу 27 июля в 10.00.

Готовы ли школы к учебному году и какие новые возможности открываются для учащихся? Анонс «Большой город»-2

Готовы ли школы к учебному году и какие новые возможности открываются для учеников? 

Готовы ли школы к учебному году и какие новые возможности открываются для учащихся? Анонс «Большой город»-4

Все паспорта готовности будут подписаны в районе 14 августа.

Готовы ли школы к учебному году и какие новые возможности открываются для учащихся? Анонс «Большой город»-6

Сегодня система дополнительного образования уже готова и принимает с двух лет.

Готовы ли школы к учебному году и какие новые возможности открываются для учащихся? Анонс «Большой город»-8

Где найти все товары, которые понадобятся ученикам? 

Готовы ли школы к учебному году и какие новые возможности открываются для учащихся? Анонс «Большой город»-10

Самыми знаковыми и остаются на протяжении многих лет наши столичные универмаги.

О том, какие направления предлагают для всестороннего развития детей в Минске, разберемся с гостями ток-шоу «Большой город». 

Смотрите в воскресенье в 10.00.

# Школы в Беларуси # Образование в Беларуси # Образование

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