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Почти 120 мероприятий приурочено к Году малой родины

26 июля 2018 09:10
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Новости Беларуси. Белорусское правительство определило порядка 120 мероприятий, которые вернут нас к истокам,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 120 мероприятий приурочено к Году малой родины-1

Как известно, 2018 год и два последующих в стране проходят по знаком малой родины. Экономические аспекты развития глубинки и определяет постановление Совета Министров. Это и вовлечение в оборот неиспользуемых плодородных земель, наведение на них порядка, восстановление мелиоративных систем.

Почти 120 мероприятий приурочено к Году малой родины-4

Особые условия создадут для развития предпринимательства, ремесленничества, агроэкотуризма и фермерства. Запланирован и ряд масштабных тематических акций, которые привлекут внимание к малой родине каждого.

# Год малой родины # общество # Фотофакт

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