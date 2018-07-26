Почти 120 мероприятий приурочено к Году малой родины

Новости Беларуси. Белорусское правительство определило порядка 120 мероприятий, которые вернут нас к истокам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, 2018 год и два последующих в стране проходят по знаком малой родины. Экономические аспекты развития глубинки и определяет постановление Совета Министров. Это и вовлечение в оборот неиспользуемых плодородных земель, наведение на них порядка, восстановление мелиоративных систем.