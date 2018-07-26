Шорец: Если будет открыт прямой рейс Шанхай – Минск, это будет прорывом в наших двусторонних отношениях

Новости Беларуси. Шанхай и Минск может объединить первый прямой авиарейс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос туризма стал ключевым на встрече мэра столицы с представителями китайской делегации. Стороны пообещали всячески продвигать идею с прямым авиасообщением, тем более что появление такого рейса будет способствовать увеличению и взаимной торговли.

В ноябре в Шанхае откроется крупнейшая международная китайская выставка, куда свою продукцию повезет и Минск. Надо отметить, столичные предприятия займут большую часть отечественной экспозиции. Белорусское молоко, мёд и берёзовый сок — все это уже пользуется спросом у жителей Поднебесной.

Чэнь Си, заместитель председателя народного правительства района Новый Пудун г.Шанхая:

Мы надеемся, что данная выставка станет толчком для белорусских компаний для дальнейших совместных проектов. Будем надеяться, что их станет ещё больше и они смогут вложиться в Беларусь.



Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Если будет открыт прямой рейс Шанхай – Минск, это будет прорывом в наших двусторонних отношениях. Потому что все условия есть. Есть маршруты туристические, есть что посмотреть, но сложности с перелетом. Если они это сделают – а они заинтересованы в этом – я думаю, что китайских туристов у нас станет больше.