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Брест отмечает 1006-летие и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

26 июля 2025 11:19
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В любимом Бресте – только вместе! Под таким слоганом город отмечает 1006-летие со дня основания и годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Старт торжествам дали на главной площади областного центра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брест отмечает 1006-летие и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-2

В дефиле по главной улице участвовали 9 оркестров Беларуси и России. Более 340 музыкантов делятся своим мастерством с городом-именинником.

Брест отмечает 1006-летие и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-4

Валерий Коваль, художественный руководитель, главный дирижер Брестского областного концертного оркестра духовой и эстрадной музыки:
Фишка нашего фестиваля, этого третьего международного, в том, что у нас появился классический коллектив. У нас из Перми приехал коллектив необыкновенный. Он будет играть только Чайковского сегодня – это «Вальс цветов», «Марш деревянных солдатиков». И это они будут делать на плацу, не на сцене, и танцевать будут балерины. Это вот новая красочка в нашем фестивале.

Брест отмечает 1006-летие и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-6

Леонид Заготовкин, начальник военно-оркестровой службы штаба Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии (Нижний Новгород):
80-летие Победы – это мероприятие подчеркивает особую значимость. Город в свое время проявил огромную воинскую доблесть, и мы, как военный оркестр, естественно, в своей программе отразим произведения, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конечно, патриотические программы, лучшие образцы советской эстрады.

В день рождения город принимает подарки – до конца 2025 года в областной центр прибудет 15 новых троллейбусов с автономным ходом. Делать жизнь горожан комфортнее и удобнее – сегодня это стратегия развития Бреста. 

# Брест # Великая Отечественная война # Валерий Коваль

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