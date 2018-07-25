«Новость очень важна». Безвиз до 30 дней: прогнозируют рост потока туристов, приезжающих в Беларусь на оздоровление

Новости Беларуси. Решения о продлении безвиза до 30 дней особенно ждали наши туроператоры, которые занимаются въездным туризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты уверены: это позволит привлечь в Беларусь большие туристические группы, которые приедут в страну на оздоровление. Ведь для полноценного лечения и полного комплекса процедур пяти дней было недостаточно.

Ольга Демешкевич, начальник отдела автоматизированных технологий туризма компании «Центркурорт»:

В нашей стране санаторно-курортное лечение пользуется большой популярностью как среди белорусов, так и среди тех иностранных туристов, которые приезжают в нашу страну. Для того, чтобы получить минимальное санаторно-курортное лечение и оздоровление, необходимо как минимум 10-12 дней полноценного отдыха.