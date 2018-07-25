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«Новость очень важна». Безвиз до 30 дней: прогнозируют рост потока туристов, приезжающих в Беларусь на оздоровление

25 июля 2018 12:13
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Новости Беларуси. Решения о продлении безвиза до 30 дней особенно ждали наши туроператоры, которые занимаются въездным туризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты уверены: это позволит привлечь в Беларусь большие туристические группы, которые приедут в страну на оздоровление. Ведь для полноценного лечения и полного комплекса процедур пяти дней было недостаточно.

«Новость очень важна». Безвиз до 30 дней: прогнозируют рост потока туристов, приезжающих в Беларусь на оздоровление -1

Ольга Демешкевич, начальник отдела автоматизированных технологий туризма компании «Центркурорт»:
В нашей стране санаторно-курортное лечение пользуется большой популярностью как среди белорусов, так и среди тех иностранных туристов, которые приезжают в нашу страну.

Для того, чтобы получить минимальное санаторно-курортное лечение и оздоровление, необходимо как минимум 10-12 дней полноценного отдыха.

«Новость очень важна». Безвиз до 30 дней: прогнозируют рост потока туристов, приезжающих в Беларусь на оздоровление -4

Эта новость очень важна. Как только ее увидели все социальные сети, информационные пространства, большое количество информации появилось как на английском, так и на русском языке. Все информационные средства массовой информации активно начали писать про это. Большое количество различных комментариев появилось. Поэтому я думаю, что это только будет способствовать увеличению количества гостей, которые будут приезжать в нашу страну.

Отметим, что порядок безвизового передвижения через Национальный аэропорт «Минск» не распространяется на тех, кто прилетел в Беларусь рейсами из России. Они считаются внутренними, и пограничный контроль на них не осуществляется.

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«Новость очень важна». Безвиз до 30 дней: прогнозируют рост потока туристов, приезжающих в Беларусь на оздоровление -7

# Туризм # общество # Ольга Демешкевич # Фотофакт

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