Бюджет-2018 в Беларуси. Прогноз в цифрах и графиках

Новости Беларуси. На неделе белорусские парламентарии приняли бюджет страны на 2018 год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для тех, кто умеет объяснять цифры и таблицы главного финансового документа государства, ясно, что его можно прочитать, как Прогноз развития экономики на будущие 12 месяцев. А это значит, можно уже сейчас узнать, какой предусматривается рост зарплат бюджетников, увеличение размера пенсий, виды на курс рубля к доллару. Очень важно для работы экономики и карманов, граждан будет ли бюджет профицитным. Итак, бюджет-2018. Сформирован с профицитом. Доходы составляют больше 20 миллиардов рублей, расходы – немного больше 19,5. В основе формирования бюджета лежит консервативный сценарий, при котором темп роста ВВП планируется на уровне – 101,2 %, а доходность рассчитана, исходя из цены на нефть – 43 $ за баррель. Почему выбрали такую стратегию, понятно. Если условия развития экономики окажутся более благоприятными, чем рассчитывали, то это будет только «в плюс».

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Появляются дополнительные возможности, которые могут быть использованы на повышение уровня доходов населения, заработной платы. В целом, мы надеемся на развитие экономики, на повышение экспорта. Председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам рассказывает: над документом работали целый год. Рассчитывали всё до мелочей. При этом приоритетной задачей было – обеспечить должный уровень социальных гарантий. Получилось. А это ли не больше всего волнует людей?

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Фонд оплаты труда в бюджетной сфере сформирован с ростом 10 %, что позволит нас увеличить среднемесячную заработную плату работников бюджетной сферы на 14 %.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Давайте попробуем наглядно продемонстрировать, куда пойдут бюджетные средства. Вот они, наши расходы. Большая часть пойдет на общегосударственную деятельность. Также не забыли про поддержку национальной экономики. Реальный сектор поддержат через госспрограммы. Расходы на социальную политику прирастают на 3%. Увесистые кусочки бюджетного пирога по традиции направят на здравоохранение, образование, в республиканский дорожный фонд. А еще на национальную оборону выделили более миллиарда рублей, на судебную власть – более 2, сфере ЖКХ – около 14 миллионов. Не забыли в проекте бюджета и то, что совсем скоро Минск будет принимать Европейские игры. Средства выделили на подготовку и участие белорусских спортсменов в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане, Летних юношеских в Буэнос-Айресе. Расходы на физкультуру и спорт запланированы в сумме 173 миллионов рублей. На культуру направят около 100.

Виталий Петрушкин, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного строительства и управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

На образование расходы планируется увеличить на 9,5 %, на здравоохранение – на 3,5 %. Это значит, что среднестатистический рядовой белорус будет иметь больше социальных гарантий и более качественные услуги. За счет республиканского бюджета готовы профинансировать госпрограммы (всего их 21, причем 8 – социальных), а еще инвестиционную программу, научную и инновационную деятельность. Кроме того, субвенции в сумме почти 1,5 миллиарда рублей передадут из республиканского бюджета в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты. А это своеобразная копилка, их которой практически 76 % отправится на пенсионное обеспечение, 22,5 – на выплату пособий. Тем не менее, несмотря на ярко выраженную социальную направленность, главный финансовый документ учитывает обязательства Беларуси по внешним долгам.