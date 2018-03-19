Авторское право в Беларуси: «Что происходит»

Новости Беларуси. Новую волну ажиотажа в музыкальной среде Беларуси вызвала информация о том, что готовятся поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах». Возможно, что эти поправки в первом чтении будут рассмотрены на весенней сессии Палаты представителей. Чего ждут от этого артисты – обладатели авторских и смежных прав, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Олег Молчан: «Я бы с удовольствием ещё хотел получать дополнительный процент к своим авторским, будучи исполнителем и аранжировщиком»

НЦИС об изменениях в законе об авторском праве: «Поправки, которые готовятся – скорее, шаг назад»

«Основное проблемное нововведение – компенсации за нарушение авторского права предполагается уменьшить в 10 раз»

Сергей Кухто об авторских правах: «За всё то, что недополучает артист, платит государство»

Сергей Кухто: «Дайте закон и он начнёт помогать «Беларусьфильму» зарабатывать деньги»

«Раньше смежные права решались просто – шапкой по кругу. Но артист стал существовать отдельно от своего медведя, велосипеда»

Дорофеева: «50 тысяч пользователей по стране, которые должны отчислять авторские. Только тысячу может НЦИС обработать»

Владимир Пугач об авторских правах: «Закон, который у нас есть, работает. За последний год НЦИС выиграл для меня 5-6 процессов»

Евгений Олейник о распределении авторских: «Дэвид Гетта – не исполнитель, но его имя везде идёт первым. Потому что так договорились»

Кухто: «Не научим людей собирать деньги – нечего будет делить авторам и смежникам. Механизм сбора не работает»

«Предъявляли иски к издательству, суд взыскивал маленькие суммы. Они продолжали воровать»: стоит ли снижать штрафы за нарушение авторских прав

«Блоггер никогда не подложит себе белорусского музыканта. Потому что знает, что тот его возьмёт за шкирку, приведёт в суд и закошмарит»

Руслан Стариковский: «Дайте молодёжи музыку использовать. Время хайпа – завтра ваша песня уже может быть неинтересна»

«НЦИС не готов заключать договора со смежниками, чтобы защищать их права. Нет ни штата, ни компьютеров, ни программ, которые сканируют Интернет»

Сергей Кухто об авторских правах: «Надо запустить механизм работы общественных объединений. И тогда сдвинется всё с мёртвой точки»

Ирина Дорофеева: «С 2011-го только 36 дел в области авторских прав в год происходило»

«Допустим, пишет Олег песню – «8 марта» или «23 февраля». Но, если я возьму его песню, выложу это в YouTube, потом буду ходить с ним 2 года по судам»

Алексей Хлестов: «Закупка песен и производство фонограмм производится на бюджет моей семьи»

Алексей Бичурин о НЦИС: «Боливар не может везти всё то, что на него пытаются нагрузить»

Ирина Видова: «Инертность потрясает. У нас ни одного дела не было связано с защитой прав исполнителей»