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Новости по тегу #Ирина Дорофеева

На «Славянском базаре в Витебске» стартуют Дни Союзного государства
17 июля 2026 10:59

На «Славянском базаре в Витебске» стартуют Дни Союзного государства

«Буду жюрить беспристрастно!» Пообщались с Ириной Дорофеевой на «Славянском базаре»
17 июля 2026 08:38

«Буду жюрить беспристрастно!» Пообщались с Ириной Дорофеевой на «Славянском базаре»

День открытых дверей в БГУКИ собрал около 600 абитуриентов
03 марта 2025 06:51

День открытых дверей в БГУКИ собрал около 600 абитуриентов

Певица Ирина Дорофеева призналась, откуда у неё любовь к музыке
11 октября 2024 16:12

Певица Ирина Дорофеева призналась, откуда у неё любовь к музыке

Международный конкурс молодых исполнителей открывается в Новополоцке
03 ноября 2023 06:59

Международный конкурс молодых исполнителей открывается в Новополоцке

Каким был «Славянский базар»? Подводим итоги главного музыкального события Беларуси
17 июля 2023 18:53

Каким был «Славянский базар»? Подводим итоги главного музыкального события Беларуси

«Мне было всего лишь 16». Ирина Дорофеева вспомнила свой первый «Славянский базар» и сравнила с фестивалем в 2023-м
17 июля 2023 12:23

«Мне было всего лишь 16». Ирина Дорофеева вспомнила свой первый «Славянский базар» и сравнила с фестивалем в 2023-м

«Я бы не спешил с оценкой». Жюри «Славянского базара» рассказали об ожиданиях от исполнителей
16 июля 2023 13:12

«Я бы не спешил с оценкой». Жюри «Славянского базара» рассказали об ожиданиях от исполнителей

Алехно, Солодуха, Ярмоленко. На «Славянском базаре» пройдёт первый вечерний концерт
12 июля 2023 07:41

Алехно, Солодуха, Ярмоленко. На «Славянском базаре» пройдёт первый вечерний концерт

«1000 деревьев памяти»: вклад в благоустройство Хатыни внесут представители культурного сообщества
29 апреля 2023 18:39

«1000 деревьев памяти»: вклад в благоустройство Хатыни внесут представители культурного сообщества

Звёзды эстрады на день стали работниками завода. Вот как это было
10 сентября 2022 17:06

Звёзды эстрады на день стали работниками завода. Вот как это было

«Хочется знать, чем живёт трудовой коллектив». Ирина Дорофеева попробовала себя в роли слесаря на МТЗ
05 сентября 2022 16:17

«Хочется знать, чем живёт трудовой коллектив». Ирина Дорофеева попробовала себя в роли слесаря на МТЗ