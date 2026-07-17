Новости по тегу #Ирина Дорофеева

В 2026 году юбилейный форум объединил представителей 52 стран. А билеты на концерт открытия «Славянского базара» выкупили за 1 час 27 минут.
Сцена Летнего амфитеатра великая, знаковая. Фестиваль собирает ярких, необыкновенных артистов.
Абитуриенты также посетили мастер-классы и презентации. Это дало им представление о том, как обычно проходят занятия.
Начиная с колыбельных песен, я все помню, все песенки детства, – рассказала заслуженная артистка Беларуси.
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