«Предъявляли иски к издательству, суд взыскивал маленькие суммы. Они продолжали воровать»: стоит ли снижать штрафы за нарушение авторских прав

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Евгений Портной, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Я думаю, что проблема тут больше в правоприменении и в практике. Я слышал, речь идёт о снижении ответственности, штрафов.

Это, на мой взгляд, не решит проблему, а только её ещё больше усугубит.

Я вспоминаю одно дело, когда мы предъявляли ряд исков к одному издательству. И суд взыскивал очень маленькие суммы. Они продолжали воровать, они понимали, что лучше быть привлечёнными к ответственности по суду.

Егор Хрусталёв, ведущий:

То есть, лучше оставлять большие штрафы?

Евгений Портной:

Во всём должна быть разумность. Я бы, может быть, вообще, не устанавливал никаких ни минимальных, ни максимальных пределов. Дело в том, что в каждом конкретном случае решает суд.