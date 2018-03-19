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«Предъявляли иски к издательству, суд взыскивал маленькие суммы. Они продолжали воровать»: стоит ли снижать штрафы за нарушение авторских прав

19 марта 2018 19:17
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Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Евгений Портной, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Я думаю, что проблема тут больше в правоприменении и в практике. Я слышал, речь идёт о снижении ответственности, штрафов.

Это, на мой взгляд, не решит проблему, а только её ещё больше усугубит.

Я вспоминаю одно дело, когда мы предъявляли ряд исков к одному издательству. И суд взыскивал очень маленькие суммы. Они продолжали воровать, они понимали, что лучше быть привлечёнными к ответственности по суду.

Егор Хрусталёв, ведущий:
То есть, лучше оставлять большие штрафы?

Евгений Портной:
Во всём должна быть разумность. Я бы, может быть, вообще, не устанавливал никаких ни минимальных, ни максимальных пределов. Дело в том, что в каждом конкретном случае решает суд.

Авторское право в Беларуси: «Что происходит»

# Культура # Белорусские исполнители # Евгений Портной

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