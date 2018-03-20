Ирина Дорофеева: «С 2011-го только 36 дел в области авторских прав в год происходило»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Хочу сказать, я удивлена была. Мы провели такой лёгкий анализ – с 2011 года только 36 дел в области авторских прав в год происходило.

То есть, это – не так много.

Это – не уголовные дела, не административные. Я вам клянусь. Это – среднее арифметическое.