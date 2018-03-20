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Ирина Дорофеева: «С 2011-го только 36 дел в области авторских прав в год происходило»

20 марта 2018 14:02
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Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Хочу сказать, я удивлена была. Мы провели такой лёгкий анализ – с 2011 года только 36 дел в области авторских прав в год происходило.

То есть, это – не так много.

Это – не уголовные дела, не административные. Я вам клянусь. Это – среднее арифметическое.

Авторское право в Беларуси: «Что происходит»

# Культура # Ирина Дорофеева # Белорусские исполнители

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