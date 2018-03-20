Ирина Видова: «Инертность потрясает. У нас ни одного дела не было связано с защитой прав исполнителей»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Ирина Видова, певица:

Что касается нашей семьи, у нас была одна история, связанная со смежными правами, мы её успешно защитили.

Не в суде, а через прокуратуру.

Есть способы. Действительно, инертность исполнителей и наших правообладателей потрясает. У нас, действительно, ни одного дела не было связано с защитой прав исполнителей. Более того, исполнители должны понимать – исполнитель не может быть правообладателем, пока он не заключит договор с автором. О возникновении смежных прав не может быть речи, пока у артиста нет договора с автором. Вот с чего мы должны начинать.