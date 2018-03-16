Факсимильное издание Острожской Библии и Туровское Евангелие. В Минске открылась выставка редких книг, приуроченная ко Дню православной книги

Новости Беларуси. В Минске открылась выставка редких книг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди экспонатов – древнейшие памятники славянской письменности: факсимильное возобновление Острожской Библии и Туровское Евангелие, от рукописи которого до нашего времени осталось только 10 листов.
Центральным экспонатом стало Евангелие времен XVI века. Оно демонстрируется впервые.
Выставка приурочена ко Дню православной книги и посвящена 220-летию со дня рождения митрополита Литовского и Виленского Иосифа Семашко. В торжественной обстановке митрополит Минский и Заславский Павел передал библиотеке духовной академии уникальное факсимильное издание «Кніжная спадчына Францыска Скарыны.
Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Хочется пожелать, чтобы сегодняшний праздник – День православной книги – послужил еще одним ярким знаком, яркой страницей в жизни нашей церкви, в жизни нашего народа, который откроет еще одну страницу для того, чтобы мы помнили историю, умели хранить и ценить нашу историю.
Мероприятия, приуроченные ко Дню православной книги, пройдут во всех епархиях Белорусского Экзархата.