Факсимильное издание Острожской Библии и Туровское Евангелие. В Минске открылась выставка редких книг, приуроченная ко Дню православной книги

Новости Беларуси. В Минске открылась выставка редких книг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди экспонатов – древнейшие памятники славянской письменности: факсимильное возобновление Острожской Библии и Туровское Евангелие, от рукописи которого до нашего времени осталось только 10 листов. Центральным экспонатом стало Евангелие времен XVI века. Оно демонстрируется впервые.

Выставка приурочена ко Дню православной книги и посвящена 220-летию со дня рождения митрополита Литовского и Виленского Иосифа Семашко. В торжественной обстановке митрополит Минский и Заславский Павел передал библиотеке духовной академии уникальное факсимильное издание «Кніжная спадчына Францыска Скарыны.