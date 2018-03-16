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Факсимильное издание Острожской Библии и Туровское Евангелие. В Минске открылась выставка редких книг, приуроченная ко Дню православной книги

16 марта 2018 08:03
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Новости Беларуси. В Минске открылась выставка редких книг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди экспонатов – древнейшие памятники славянской письменности: факсимильное возобновление Острожской Библии и Туровское Евангелие, от рукописи которого до нашего времени осталось только 10 листов.

Центральным экспонатом стало Евангелие времен XVI века. Оно демонстрируется впервые.

Факсимильное издание Острожской Библии и Туровское Евангелие. В Минске открылась выставка редких книг, приуроченная ко Дню православной книги-1

Факсимильное издание Острожской Библии и Туровское Евангелие. В Минске открылась выставка редких книг, приуроченная ко Дню православной книги-3

Выставка приурочена ко Дню православной книги и посвящена 220-летию со дня рождения митрополита Литовского и Виленского Иосифа Семашко. В торжественной обстановке митрополит Минский и Заславский Павел передал библиотеке духовной академии уникальное факсимильное издание «Кніжная спадчына Францыска Скарыны.

Факсимильное издание Острожской Библии и Туровское Евангелие. В Минске открылась выставка редких книг, приуроченная ко Дню православной книги-6

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Хочется пожелать, чтобы сегодняшний праздник – День православной книги – послужил еще одним ярким знаком, яркой страницей в жизни нашей церкви, в жизни нашего народа, который откроет еще одну страницу для того, чтобы мы помнили историю, умели хранить и ценить нашу историю.

Мероприятия, приуроченные ко Дню православной книги, пройдут во всех епархиях Белорусского Экзархата.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Митрополит Павел

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