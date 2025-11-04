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Турчин: Беларусь намерена усиливать сотрудничество с Казахстаном

04 ноября 2025 13:37
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В Астане в эти дни идут предметные переговоры по развитию белорусско-казахстанских отношений. Минск подтверждает намерение усиливать сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин на встрече с Президентом Казахстана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин: Беларусь намерена усиливать сотрудничество с Казахстаном-2

В центре внимания – перспективы торгово-экономического сотрудничества и промышленная кооперация. Александр Турчин отметил рост товарооборота – за 8 месяцев прибавили почти 20 %, а также передал Косым-Жомарту Токаеву теплые пожелания от главы белорусского государства Александра Лукашенко. В свою очередь Президент Казахстана отметил важность визита, подчеркнув, что в Казахстане с большой симпатией и уважением относятся к Беларуси и нашему народу. Лидеры государств глубоко погружены в вопросы двустороннего взаимодействия. 

Нынешний визит правительственной делегации проходит в развитие договоренностей о расширении взаимодействия, достигнутых ранее президентами. Беларусь и Казахстан развивают отношения в духе стратегического партнерства. Это важный для нас рынок, что подтверждают и цифры товарооборота. В Казахстане расположен ряд совместных предприятий. Это проекты с ключевыми флагманами: МТЗ, «Гомсельмаш», МАЗ, БЕЛАЗ.

Турчин: Беларусь намерена усиливать сотрудничество с Казахстаном-4

Машиностроение значится ключевым вопросом в повестке. Но спектр тем – широкий, в том числе цифровое развитие. Белорусская делегация посетила Центр поддержки цифрового правительства Казахстана, где презентованы технологические возможности платформ, направленных на удобство населения и бизнеса, а также эффективность работы. 

# Александр Турчин # Беларусь-Казахстан # Казахстан # Международное сотрудничество

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