Турчин: Беларусь намерена усиливать сотрудничество с Казахстаном

В Астане в эти дни идут предметные переговоры по развитию белорусско-казахстанских отношений. Минск подтверждает намерение усиливать сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин на встрече с Президентом Казахстана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – перспективы торгово-экономического сотрудничества и промышленная кооперация. Александр Турчин отметил рост товарооборота – за 8 месяцев прибавили почти 20 %, а также передал Косым-Жомарту Токаеву теплые пожелания от главы белорусского государства Александра Лукашенко. В свою очередь Президент Казахстана отметил важность визита, подчеркнув, что в Казахстане с большой симпатией и уважением относятся к Беларуси и нашему народу. Лидеры государств глубоко погружены в вопросы двустороннего взаимодействия.

Нынешний визит правительственной делегации проходит в развитие договоренностей о расширении взаимодействия, достигнутых ранее президентами. Беларусь и Казахстан развивают отношения в духе стратегического партнерства. Это важный для нас рынок, что подтверждают и цифры товарооборота. В Казахстане расположен ряд совместных предприятий. Это проекты с ключевыми флагманами: МТЗ, «Гомсельмаш», МАЗ, БЕЛАЗ.