«НЦИС не готов заключать договора со смежниками, чтобы защищать их права. Нет ни штата, ни компьютеров, ни программ, которые сканируют Интернет»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Юрий Савош, музыкальный продюсер, композитор, автор песен:

В данный момент, например, НЦИС – мы неоднократно обращались – не готов заключать договора со смежниками для того, чтобы защищать их права.

Потому что армия смежников намного больше, чем армия авторов.

К смежникам относятся практически все студии, которые производят какие-то фонограммы, продюсеры, огромное количество исполнителей. И понятно, что у НЦИСа нет для этого ни штата, ни компьютеров, ни специальных программ, которые сканируют Интернет.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Создание общественных организаций помогло бы собирать деньги? Увеличить сбор авторских отчислений?

Юрий Савош:

Да, оно могло бы решить эту проблему, потому что они могли бы заниматься узким направлением деятельности.

Одно авторское общество занимается, например, смежниками.

И туда могли бы входить все смежники, а могла бы только часть. Они между собой договорятся.

Егор Хрусталёв:

А примеры такие в мире есть? Когда существует, например, ассоциация звукорежиссёров?

Юрий Савош:

Во всех странах, без исключения, есть общественные организации, которые управляют этими правами. Мы пытались очень долго разбираться в том, как это происходит в России. В России, например, когда появляется произведение, у него появляется паспорт. То есть, там сразу записывают: это – автор музыки, это – автор текста, это – производитель фонограммы, а вот этому человеку авторы передали права на использование своих имущественных прав. То есть, тут многие не понимают, что существуют, вообще, два понятия авторских прав: имущественные и неимущественные. Вот, когда человек написал песню, условно говоря – неважно, в каком виде – он уже свои неимущественные права может защищать.

Это – только имя и название песни.

А деньги он начнёт получать после того, как передаст свои права кому-то в использование, каким-то исполнителям. Когда существует этот паспорт, является идентификатором – что ж за песня прозвучала. Например, в исполнении какого-то исполнителя прозвучала песня, и когда она прозвучала, то исполнитель одновременно, вместе с производителем фонограммы, авторами музыки и текста, имеет права на получение денег. А вот, если исполнитель не идентифицирован, то та партитура или клавир, который написал автор, он в оригинале не звучит. То есть, на самом деле, автор не имеет права на получение этих отчислений.