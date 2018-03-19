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Руслан Стариковский: «Дайте молодёжи музыку использовать. Время хайпа – завтра ваша песня уже может быть неинтересна»

19 марта 2018 19:53
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Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Руслан Стариковский, музыкальный продюсер:
Во всём мире есть очень простая «фишка» – добросовестное использование. Это – отношение к авторам. Дайте молодёжи вашу музыку использовать. Авторские будут поступать вам. Вы начинаете вот это: прийти, показать.

«А ты покажи, что ты хочешь под мою музыку сделать?»

Долгий процесс. Поймите, время хайпа – завтра ваша песня уже может быть неинтересна. Дайте минимальные тарифы. Кавер-бэнд – пусть он 10 рублей с концерта просто платит. А потом уже кто-то распределяет. И вы соберёте эти деньги.

Авторское право в Беларуси: «Что происходит»

# Культура # Белорусские исполнители # Руслан Стариковский

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