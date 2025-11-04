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Минобороны РФ: ВС России уничтожили две бронемашины MaxxPro и Humvee

04 ноября 2025 11:46
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Минобороны РФ: ВС России уничтожили две бронемашины MaxxPro и Humvee-0

Операторы беспилотных летательных аппаратов FPV 123-й мотострелковой бригады Южной группировки уничтожили две бронированные машины Вооруженных сил Украины – MaxxPro и Humvee, сообщили в Министерстве обороны. Об этом пишет РИА Новости.

Во время боевой операции был обнаружен MaxxPro, направлявшийся к передовым позициям. Два точных удара беспилотника полностью вывели его из строя.

Позже разведка обнаружила бронированный «Хаммер» (Humvee). После передачи координат беспилотник нанес прямой удар, уничтожив технику и солдат Вооруженных сил Украины, находившихся внутри.

Фото: Минобороны РФ

# Международная политика # Армия

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