Сергей Кухто об авторских правах: «Надо запустить механизм работы общественных объединений. И тогда сдвинется всё с мёртвой точки»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Кухто, председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей:

Я считаю, что эффективная работа закона об авторских и смежных правах возможна только через общественные объединения. И это – мировой тренд, мировая практика. Никто более эффективно не сможет защищать свои права, как сами авторы. Сами авторы собираются в объединение, они выбирают органы управления и поручают им управлять своими правами.

И это – самый эффективный орган.

Я низко кланяюсь НЦИС и Алексею Бичурину, потому что они делают то, что могут делать на сегодняшний момент. Авторы сегодня получают. Я же ратую за что – у нас ещё много творческих личностей: и смежники, и производители фонограмм, и производители фильмов, и писатели, художники. Нельзя взять закон об авторском и смежном праве, вычленить оттуда один пункт и дать ему возможность работать. И при этом говорить, что у нас закон работает. С 2011 года работает. И многие даже здесь путаются: «Вроде бы, работает закон». Да, работает. Одна из частей. Одна из областей авторского права, но она – очень огромная. И всё остальное стоит просто.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Сколько должно быть общественных организаций?

Сергей Кухто:

У нас по законодательству нет возможности конкуренции. И слава Богу. Не может создаться три и конкурировать между собой. В каждой из областей создаётся своё общественное объединение. К примеру, общественное объединение по коллективному управлению смежными правами. И занимаются смежными правами. Минюст выдаёт аккредитацию на эту деятельность.

И только одно объединение имеет право заниматься.

Если оно неэффективно занимается, то смежники собираются, говорят: «Извините, ребята, вы плохо работаете. До свидания. Ставим новых». Надо запустить механизм работы общественных объединений. И тогда, на мой взгляд, сдвинется всё с мёртвой точки.