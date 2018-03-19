НЦИС об изменениях в законе об авторском праве: «Поправки, которые готовятся – скорее, шаг назад»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Алексей Бичурин, начальник центра по коллективному управлению Национального центра интеллектуальной собственности:

К сожалению, вынужден констатировать, что те поправки в закон, которые рассматриваются, готовятся – скорее, шаг назад.

В смысле установления высоких гарантий соблюдения авторских прав в нашей стране.

Наверное, это – реакция на происходящие в последние годы процессы активизации авторов, прежде всего, в защите своих прав. Похоже, что тот уровень экономических претензий со стороны авторов-правообладателей, которые они заявили на сегодняшний день, не так уж лёгок, что ли, для субъектов хозяйствования, с которыми они пытаются взаимодействовать.