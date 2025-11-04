Польша намерена создать свою систему защиты от беспилотников

Польша намерена в ближайшие месяцы приступить к созданию национальной системы борьбы с дронами. Информацию подтвердил замминистра обороны Цезарий Томчик. По его словам, страна не намерена дожидаться старта программы Евросоюза «стена беспилотников», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца ноября 2025 года в оборонном ведомстве должны определиться по сумме, которую направят на создание системы противовоздушной обороны. Планируется, что половину контрактов на поставку оборудования предоставят польским компаниям.

Цезарий Томчик, заместитель министра обороны Польши:

Хочу только добавить, что мы согласны с идеей усиления защиты воздушного пространства над всем Европейским союзом и готовы рассматривать предложения и решения, но мы отдаем приоритет национальным проектам. Европейская «стена дронов» в будущем сможет дополнить польскую систему.

Первые элементы противодроновой защиты в Польше должны появиться в течение трех месяцев. А полностью выстроить систему борьбы с беспилотниками планируют за два года.