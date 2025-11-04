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Польша намерена создать свою систему защиты от беспилотников

04 ноября 2025 13:40
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Польша намерена в ближайшие месяцы приступить к созданию национальной системы борьбы с дронами. Информацию подтвердил замминистра обороны Цезарий Томчик. По его словам, страна не намерена дожидаться старта программы Евросоюза «стена беспилотников», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша намерена создать свою систему защиты от беспилотников-2

До конца ноября 2025 года в оборонном ведомстве должны определиться по сумме, которую направят на создание системы противовоздушной обороны. Планируется, что половину контрактов на поставку оборудования предоставят польским компаниям. 

Польша намерена создать свою систему защиты от беспилотников-4

Цезарий Томчик, заместитель министра обороны Польши:
Хочу только добавить, что мы согласны с идеей усиления защиты воздушного пространства над всем Европейским союзом и готовы рассматривать предложения и решения, но мы отдаем приоритет национальным проектам. Европейская «стена дронов» в будущем сможет дополнить польскую систему.

Первые элементы противодроновой защиты в Польше должны появиться в течение трех месяцев. А полностью выстроить систему борьбы с беспилотниками планируют за два года. 

# Польша

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